Clip: 1h33p sáng hàng xóm đập cửa, cả gia đình ở Đắk Lắk bỏ chạy trong tiếng hét

23-11-2025 - 21:19 PM | Sống

Những trải nhiệm mà chắc chắn những người trong cuộc không bao giờ quên được.

Đúng với câu "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", và trên hết vẫn là tình đồng bào trong cơn hoạn nạn càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Khi trên mạng xã hội đang viral clip trích xuất camera lúc 1h33 phút sáng ngày 18/11 ở tỉnh Đắk Lắk. 

Hàng xóm sang đập cửa, gọi gia đình dậy chạy lũ. Nguồn: Quang hiệu.

Lúc này, gia đình đang ngủ trong nhà thì bất ngờ hàng xóm mặc áo mưa, cầm đèn pin chạy qua đập cửa ầm ầm, liên tục hét lớn nói nước lên, cả nhà chạy nhanh đi. 

Người đàn ông này còn liên tục thúc đốc, hỗ trợ các thành viên trong gia đình, vì còn có cả em bé sơ tán nhanh nhất có thể vì nước đang lên rất nhanh, do lũ đến bất ngờ giữa đêm, không kịp trở tay. 

Hơn 1h sáng, nước lũ lên bất ngờ, gia đình thì đang ngủ, may mắn có hàng xóm qua đập cửa chạy lũ. Nguồn: Quang hiệu.

Ở clip trích xuất camera thứ hai, lúc này là vào khoảng 1h48 phút, tức là chỉ sau khoảng 10 phút kể từ thời điểm hàng xóm qua đập cửa, gọi cả nhà đi chạy lũ thì mực nước đã dâng cao, tràn vào trong nhà, ngập hết cả xe máy dựng trước cửa và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Theo chủ nhân đoạn clip này chia sẻ thì đây là lũ quét đến bất ngờ, nước chảy xiết, lên nhanh. 

Clip: 1h33p sáng hàng xóm đập cửa, cả gia đình ở Đắk Lắk bỏ chạy trong tiếng hét- Ảnh 5.

Chỉ vài phút sau, nước đã dâng cao thế này. May mắn cả nhà đều bình an. Nguồn: Quang hiệu.

Gia đình đi ngủ không biết chuyện gì, may mắn hàng xóm gọi dậy nên cả cả nhà bình an, tuy không kịp sơ tán đồ đạc nhưng "người còn là của còn". Trong thiên tai, tình người càng hiện lên, những điều bình thường mà đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Giữa dòng nước chảy xiết, cơn lũ ập đến, người ta vẫn nghĩ đến nhau, vẫn lo lắng cho nhau, quyết tâm không để ai bị bỏ lại. 

Bởi thế, đoạn clip này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, nhiều người cho hay họ xúc động, không kìm nổi nước mắt - thấy được sự thảm khốc của thiên tai và đặc biệt nhất vẫn là khoảnh khắc đúng nghĩa đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm khi chủ nhân đoạn clip cho biết gia đình và cả người hàng xóm đều bình an.

Nhiều người cũng kể trải nghiệm tương tự. Có bạn chia sẻ ở trọ được cô chủ nhà gõ cửa dậy chạy lũ, có gia đình kể nhà cấp 4, hàng xóm có nhà lầu qua bế con, chuyển đồ sang nhà tránh lũ. Người Việt lạc quan nhưng là lạc quan trên cơ sở của tình yêu thương là vậy. Có nhiều người còn rơi nước mắt khi nhớ tới kỷ niệm với "láng giềng gần" từ thời điểm Covid19, hàng xóm cũng mang đồ ăn cho.

Đây đều là những trải nhiệm mà chắc chắn những người trong cuộc không bao giờ quên được.

Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc bình an, hỏi han tình hình, xem bà con vùng lũ đang cần những gì để tiếp tục gửi hàng đi cứu trợ. Nhiều người cũng chia sẻ kinh nghiệm chạy lũ, dọn nhà sau lũ. Mạng xã hội những ngày này, vẫn đầy ắp những câu chuyện đáng yêu thế này đó. 

Những bình luận của cư dân mạng.

- "Nhà mình cũng thế. Cả nhà đang ngủ không biết gì thì mọi người đập cửa nước vào nhà lúc nào không biết, cũng chạy đi may mà bình an hết. Đúng là không gì bằng láng giềng gần".

- "Thương quá! giống nhà em hồi năm em con nhỏ tầm lớp 5,6. 3 bà cháu ngủ trong nhà, nước dâng lên ngập trắng đồng rồi, các bác các chú đập cửa chay vô nhà, người lấy quần áo, người vác chăn màn và đồ gia dụng giúp, bà em cuống quá không biết làm gì lôi 2 đứa cháu chạy trước. May mắn có các bác, các chú đập cửa, sáng hôm sau nước ngập lên đến nóc nhà, nghĩ lại vẫn thấy sợ, may mà có các chú, các bác".

- "Xem mà rơi nước mắt, nước lên nhanh thế, chậm một phút thôi thì quá nguy hiểm. May mà có hàng xóm, đúng là tình người là trên hết".

- "Có ai giống tui không xem cảnh này tự nhiên rơi nước mắt, làm tui nhớ lại năm 2021 - covid-19, nhà tui chồng mất, tui không dám ra ngoài, hàng xóm tui ngày nào cũng mang đồ ăn lại rau cá cho rồi gọi mở cửa ra lấy mạng vào ăn, nói đến là khóc".

- "May quá, xem đến đâu là nước mắt rơi đến đó. Lần đầu xem cái clip trích xuất camera mà cảm động cỡ này".

