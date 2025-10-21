Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip cận cảnh trinh sát "tung đòn" hạ gục đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp

21-10-2025 - 15:32 PM | Xã hội

Hàng chục trinh sát biên phòng phối hợp công an mật phục, bất ngờ xông ra chặn bắt, đạp ngã đối tượng vận chuyển ma túy. Đoạn clip ghi lại diễn biến đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo thông tin trên báo Quảng Trị Online, vào ngày 20/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn biên giới.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h20' trưa ngày 16/10, trên địa bàn xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm này, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị: Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị); Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Lìa, phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1972), ở xã Khe Sanh có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Các trinh sát đã mật phục, rồi bất ngờ xông ra, "tung đòn" hạ gục đối tượng Nguyễn Ngọc Lân. Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa ma túy tổng hợp (khoảng 18.000 viên), 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định pháp luật.

Trinh sát vây bắt đối tượng chở ma túy

Đoạn clip ghi lại quá trình vây bắt đối tượng của lực lượng chức năng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, theo dõi của dư luận.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

