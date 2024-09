Clip đàn cá nhảy lên mặt nước ở hồ Linh Đàm (Hà Nội): Dân tình hoang mang, chuyên gia lý giải bất ngờ

Mới đây trên MXH, mọi người lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đàn cá lớn nhảy tanh tách khỏi mặt nước ở hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đoạn clip được người dân ghi lại vào tối ngày 18/9.

Đối với nhiều người, đây là hiện tượng lạ, lần đầu tiên được chứng kiến. Do đó đa số đều thắc mắc không rõ hiện tượng cá nhảy khỏi mặt nước là do nguyên nhân từ đâu? Có người hoang mang, đặt câu hỏi nguồn nước ở hồ có vấn đề gì không? Hay cũng có người lý giải do sự phát triển của tảo (hại) trong hồ quá mức, hoặc mưa lớn nhiều ngày làm giảm nồng độ oxy trong nước khiến cá phải nhảy lên để tìm oxy.

Clip đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước ở hồ Linh Đàm.

Về hiện tượng này, chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Kim Văn Tiêu, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định, hiện tượng đàn cá nhảy đồng loạt lên khỏi mặt nước ở hồ Linh Đàm chỉ là hiện tượng bình thường. Ông Tiêu cho rằng, những nhận định về việc cá nhảy do tầng đáy thiếu oxy, ô nhiễm, mưa bão,... đều không phải.

Theo ông Tiêu, vào buổi tối, cá thích ánh sáng nên nổi lên tầng mặt và đi theo đàn. Khi có động cá nhảy lên, đây là tập tính bình thường của cá.

"Đôi lúc chúng ta bơi thuyền đến khu vực có nhiều cá cũng tự động nhảy khỏi mặt nước. Chúng cảm nhận được nên một con nhảy cả đàn lập tức nhảy theo", ông Tiêu lý giải.

Ở nhiều nơi còn huấn luyện cho cá ăn, đàn cá sẽ lập tức lao lên khỏi mặt nước khi thức ăn được tung lên.