CLIP: Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng hầu tòa sáng nay

25-09-2025 - 10:48 AM | Xã hội

Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày, với phần xét hỏi tập trung vào vai trò cầm đầu của bị cáo Lê Thúy Hằng và trách nhiệm của từng đồng phạm.

Sáng 25-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) cùng đồng phạm.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại tòa

Ngay từ sáng sớm, nhiều người thân, đồng nghiệp cũ của các bị cáo cùng phóng viên báo chí đã có mặt để theo dõi. Do tính chất nghiêm trọng và gây chú ý đặc biệt trong dư luận, HĐXX bố trí lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp kiểm soát chặt chẽ khu vực xét xử, bảo đảm an ninh trật tự.

Lê Thúy Hằng có vai trò chủ mưu

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày, với phần xét hỏi tập trung vào vai trò cầm đầu của bị cáo Lê Thúy Hằng và trách nhiệm của từng đồng phạm trong vụ án.

Các bị cáo tại tòa

Ngoài bị cáo Lê Thúy Hằng, VKSND Tối cao xác định còn 4 bị cáo khác cùng lúc phạm 2 tội danh trên, gồm: Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Đoàn Lê Thanh (cựu Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi Xưởng vàng Tân Thuận) và Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung).

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM), do UBND TP HCM làm chủ sở hữu. Từ ngày 5-12-2019, bà Lê Thúy Hằng giữ chức Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật của công ty.

Gây thiệt hại hơn 107,4 tỉ đồng

Liên quan vụ án còn có các đơn vị trực thuộc, gồm: Chi nhánh SJC – Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, SJC Chi nhánh Hải Phòng và SJC Chi nhánh miền Trung. Các chi nhánh này quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trang sức, vàng, bạc, mua bán vàng miếng… Trong hoạt động tài chính, các chi nhánh thực hiện việc nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế (TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng); còn thuế thu nhập doanh nghiệp được hạch toán, báo cáo về công ty mẹ để kê khai, quyết toán chung và lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Phiên xét xử cựu tổng giám đốc SJC sáng 25-9

Nội dung vụ án thể hiện, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước giao như: sản xuất, gia công vàng miếng SJC móp méo; sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng bình ổn thị trường và chủ động xác định giá vàng miếng SJC, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, trục lợi.

Hành vi vi phạm này gây thiệt hại cho SJC hơn 107,4 tỉ đồng, trong đó: 11,67 tỉ đồng là giá trị tài sản bị chiếm đoạt; 95,79 tỉ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp do thực hiện trái quy định.

Theo Trần Thái

Người lao động

