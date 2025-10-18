CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng
Mưa lớn sáng 18-10 khiến nước từ núi đổ cuồn cuộn, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến đường phường Liên Chiểu
Sáng 18-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ngập sâu. Đặc biệt tại tuyến đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.
Nước lũ đục ngầu, bùn đất cuốn theo dòng chảy mạnh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Mưa lớn từ rạng sáng, nước đổ như thác xuống đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Từ đêm 17 đến sáng 18-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh và phường Liên Chiểu bị ngập nặng.
Riêng tại khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước ngập sâu hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh khiến giao thông bị tê liệt.
Không chỉ riêng đường Âu Cơ, tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phường Liên Chiểu, Hoà Khánh, Thanh Khê ở TP Đà Nẵng cũng ghi nhận tình trạng ngập úng.
Theo dự báo trong 24 giờ qua từ đêm 17-10 đến ngày 19-10, các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức cấp 1. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, đô thị, đồng thời lưu ý lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
