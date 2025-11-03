Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng

03-11-2025 - 09:40 AM | Xã hội

Sáng 3-11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 2-11 đến rạng sáng 3-11, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập sâu

Tại phường Liên Chiểu, đường Âu Cơ chìm trong biển nước, có đoạn ngập gần nửa mét khiến người dân không thể di chuyển bằng xe máy, buộc phải dắt bộ hoặc lội qua dòng nước xiết. Một số vị trí xuất hiện vũng nước xoáy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, người dân phải dìu nhau qua đoạn ngập.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng sáng 3-11

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 1.
CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài đã làm sụp một hố sâu tại Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, phường Liên Chiểu

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 3.

Ngập nặng tại đường Âu Cơ

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

Nhiều người phải dìu nhau qua dòng nước xoáy

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 5.

Nước chảy xiết

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 6.

Xe buýt vất vả qua điểm ngập

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 7.

Khu vực đường Âu Cơ là điểm ngập nặng ở khu vực phía Bắc Đà Nẵng

Đáng chú ý, tại khu vực đường Âu Cơ, đoạn giáp tòa nhà B1 của Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, mưa lớn kéo dài đã làm sụp một hố sâu rộng khoảng 2 m, sâu hơn 2 m. Dòng nước chảy xiết khiến phần taluy dưới chân chung cư bị khoét hàm ếch, đất đá và gạch vụn tràn xuống khu vực phía dưới tòa nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, người dân trong khu chung cư đã chủ động dùng bao cát đắp tạm để ngăn nước tràn vào hầm xe, đồng thời căng dây, dựng rào chắn cảnh báo nguy hiểm, chờ lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý.

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 8.

Giao thông ở đường Âu Cơ bị tê liệt cục bộ

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 9.

Nước ngập một đoạn dài

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 10.

Nhiều xe chết máy, người dân để lại bên đường

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 11.

Lực lượng chức năng giăng dây, ngăn không cho đi qua chỗ ngập sâu

Cùng thời điểm, các tuyến đường Tôn Đức Thắng và Yên Thế – Bắc Sơn cũng bị ngập nặng, khiến giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện chết máy giữa đường.

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 12.

Đường Yên Thế - Bắc Sơn, đoạn qua chợ Hòa An ngập nặng hơn 0,3 m

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 13.

Khu vực đầu đường Tôn Đức Thắng ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng- Ảnh 14.

Khu dân cư Mẹ Suốt ngập trong sáng 3-11

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, trong 3 giờ qua (từ 3 giờ đến 6 giờ sáng 3-11), khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố có lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 30 đến 60 mm; riêng tại trạm khí tượng Đà Nẵng ghi nhận 100,8 mm và khu vực Câu Lâu lên đến 148,6 mm.

Dự báo trong 3 giờ tới, tâm mưa tiếp tục tập trung tại các xã, phường phía Bắc và trung tâm thành phố với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, có nơi vượt 150 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng nghiêm trọng ở vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, chủ động theo dõi tình hình thời tiết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Theo B.Vân

nld.com.vn

mưa lớn

