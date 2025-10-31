Miền Trung dự báo tiếp tục mưa lớn tới 700 mm, diễn biến phức tạp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204 ngày 30-10 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.



Di tích Kinh thành Huế bị ngập trong nước lũ trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lớn còn diễn ra phức tạp tại các tỉnh khu vực miền Trung; riêng đối với các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30-10 đến ngày 4-11 do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Để ứng phó có hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị chỉ đạo tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo quy định và phong tục của địa phương, của dân tộc.

"Bằng mọi biện pháp tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đưa người bị thương, người ốm đến bệnh viện để cứu chữa; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời chậm nhất trong ngày 1-11-2025; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở. Tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở" - Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ,… cho người dân vùng còn bị chia cắt; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp; Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông trọng yếu phục vụ dân sinh và công tác vận chuyển hàng cứu trợ.



Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất - kinh doanh.

