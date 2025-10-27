[Clip] Mùa thu Hà Nội "bản dùng thử" thôi mà đã đẹp cỡ này!

Cuối tháng 10, Hà Nội chỉ có vài ngày chuyển sang thời tiết se lạnh thôi nhưng cũng đủ khiến cho khắp mạng xã hội đã rộn ràng hình ảnh mùa thu. Những tấm ảnh trời trong xanh, nắng vàng nhẹ, lá cây chuyển màu và gió khẽ mơn man đã khiến dân tình đồng loạt "trỗi dậy tinh thần đi chơi". Không ít người đùa rằng phải "trốn sếp", "nghỉ sớm một buổi" chỉ để ra đường tận hưởng tiết thu, vì sợ rằng nếu chờ đến cuối tuần, thời tiết đẹp thế này sẽ chẳng còn.

Và cũng có người đùa rằng đây là "bản dùng thử" của mùa thu, vậy nhưng cũng đủ khiến dân tình rần rần rồi!

Clip: Mùa thu Hà Nội "bản dùng thử" thôi mà đã cỡ này!

Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội lại khiến người ta nôn nao đến vậy. Thời tiết của Thủ đô những năm gần đây thay đổi nhanh đến khó đoán: sáng nắng, trưa mưa, chiều lại âm u. Vậy nên khi có được vài ngày trời trong, nắng nhẹ và gió hiu hiu, dân tình ở Hà Nội coi đó như món quà hiếm hoi, phải tận dụng triệt để.

Và họ tận hưởng mùa thu theo nhiều cách khác nhau.

Đông nhất, dễ thấy nhất chính là quanh khu vực Nhà Thờ Lớn. Từ sáng đến tối, khu phố này luôn đông nghịt người. Những hàng ghế nhựa xếp san sát trên vỉa hè, ai nấy đều cầm trên tay ly trà chanh, gói xôi cốm - món "đặc sản mùa thu" đúng nghĩa. Xôi cốm vốn dân dã nhưng dường như chỉ khi trời bắt đầu se lạnh, nó mới thật sự "được lên sóng". Mùi cốm mới dẻo thơm quyện với dừa nạo và vừng rang, vừa giản dị vừa gợi nhớ - khiến nhiều người gọi vui là "mùi hương báo hiệu thu về".

Cứ mỗi năm đến mùa, trend "ăn xôi cốm, uống trà chanh giữa phố" lại phủ khắp mạng xã hội. Hình ảnh những nhóm bạn trẻ ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện, vừa nhìn dòng người qua lại, đã trở thành khung cảnh quen thuộc đến mức gần như "biểu tượng mùa thu Hà Nội".

Nhiều người thích lên Nhà Thờ Lớn ngồi ngắm cảnh, ăn xôi cốm vào những ngày thời tiết mát dịu "đúng chuẩn" mùa thu

Nhắc tới mùa thu là ai cũng nghĩ ngay đến xôi cốm

Không chỉ có Nhà Thờ Lớn, khu vực hồ Gươm cũng đông không kém. Nhiều người chọn cách tận hưởng mùa thu bằng những bước đi chậm rãi quanh hồ. Khi trời trong, mặt nước xanh biếc, nắng chiếu xiên qua hàng cây, từng làn gió nhẹ thổi qua tạo thành thứ cảm giác dễ chịu đến khó tả. Bờ hồ giờ cũng được trồng thêm nhiều hoa theo mùa, khiến khung cảnh càng thêm rực rỡ.

Thời tiết đẹp càng khiến hồ Gươm thêm phần lãng mạn, dễ chịu

Và nếu nói đến mùa thu Hà Nội mà bỏ qua những chiếc xe chở hoa thì thật thiếu sót. Từ Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu cho đến hồ Gươm, hồ Tây… đâu đâu cũng thấy những chiếc xe chở hoa rực rỡ. Năm nay, cúc họa mi, hoa sen, cẩm tú cầu, hướng dương nhỏ… nối đuôi nhau "lên đường". Chỉ cần một chiếc xe chở hoa, một góc phố yên tĩnh, thế là có ngay cả mùa thu trong khung hình. Không ít bạn trẻ thậm chí chuẩn bị sẵn váy áo, nón, giỏ mây để chụp ảnh cùng xe hoa - một "nghi thức" mùa thu mà năm nào cũng được lặp lại, nhưng chưa bao giờ hết sức hút.

Những bó hoa nhỏ dường như khiến không khí mùa thu càng thêm "thơ"

Một điểm thú vị khác là những ngày này, thời tiết đẹp khiến lượng khách du lịch đến Hà Nội cũng tăng đáng kể. Dọc các tuyến phố trung tâm, đâu đâu cũng bắt gặp khách Tây cầm máy ảnh, say sưa ghi lại hình ảnh mùa thu Việt Nam. Với họ, Hà Nội mùa này vừa cổ kính, vừa tràn sức sống - một sự hòa trộn hiếm có giữa nhịp sống đô thị và nét hoài niệm rất riêng.

Mùa thu Hà Nội chưa bao giờ dài. Có khi chỉ vỏn vẹn vài tuần, rồi gió lạnh đầu mùa kéo đến. Chính cái sự ngắn ngủi ấy lại khiến người ta trân quý hơn. Bởi vậy, chỉ cần một buổi sáng trời xanh, gió mát, người ta lại rủ nhau ra phố, đi dạo, uống ly cà phê ngoài trời hay đơn giản là ngồi yên ngắm trời. Như ai đó từng nói: "Trời đẹp thế này mà không đi chơi thì quá có lỗi với thời tiết."