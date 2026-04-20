Clip: Người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM, công an đang truy tìm

20-04-2026 - 15:31 PM | Sống

Clip: Người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM, công an đang truy tìm

Công an phường tại Khánh Hòa đang kêu gọi người liên quan tới số tiền 128 triệu bị bỏ quên ở ATM sớm ra trình diện.

Ngày 20/4, Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 1/4/2026, tại ATM đặt tại số 151 Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Thời điểm này, một người đàn ông trú tại địa phương đến nạp 128 triệu đồng vào tài khoản qua máy ATM.

Sau khi thực hiện giao dịch, hệ thống đã trả lại toàn bộ số tiền vào hộc máy. Tuy nhiên, do sơ suất, người này rời đi mà không nhận lại tiền. Ngay sau đó, một người khác đến giao dịch đã phát hiện số tiền còn trong máy và lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh từ camera an ninh tại cây ATM cho thấy, người này điều khiển xe môtô, mặc áo kẻ, rời đi vội vã sau khi lấy tiền.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để làm việc, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp cho công an phường qua số điện thoại trực ban: 02583.857.867 để phục vụ công tác xác minh.

PV

Nhịp sống thị trường

"Cái giá phải trả" của Phê La

"Cái giá phải trả" của Phê La Nổi bật

Tin vui: Toàn bộ người dân sẽ được miễn phí khi làm các dịch vụ này đến hết năm 2026

Tin vui: Toàn bộ người dân sẽ được miễn phí khi làm các dịch vụ này đến hết năm 2026 Nổi bật

Từ này đến hết 3/5, người dân ở Hà Nội đón tin vui: Tất cả đều được tặng miễn phí 1 thứ

Từ này đến hết 3/5, người dân ở Hà Nội đón tin vui: Tất cả đều được tặng miễn phí 1 thứ

Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất “sợ” người uống loại nước này mỗi ngày, tốt cả huyết áp lẫn đường huyết, có lợi đủ đường

Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất “sợ” người uống loại nước này mỗi ngày, tốt cả huyết áp lẫn đường huyết, có lợi đủ đường

Những đứa trẻ thường xuyên được bố mẹ đưa đến 3 địa điểm này, tương lai nhiều khả năng sẽ giàu có!

Những đứa trẻ thường xuyên được bố mẹ đưa đến 3 địa điểm này, tương lai nhiều khả năng sẽ giàu có!

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

