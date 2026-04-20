Clip: Người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM, công an đang truy tìm

Ngày 20/4, Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 1/4/2026, tại ATM đặt tại số 151 Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Thời điểm này, một người đàn ông trú tại địa phương đến nạp 128 triệu đồng vào tài khoản qua máy ATM.

Sau khi thực hiện giao dịch, hệ thống đã trả lại toàn bộ số tiền vào hộc máy. Tuy nhiên, do sơ suất, người này rời đi mà không nhận lại tiền. Ngay sau đó, một người khác đến giao dịch đã phát hiện số tiền còn trong máy và lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh từ camera an ninh tại cây ATM cho thấy, người này điều khiển xe môtô, mặc áo kẻ, rời đi vội vã sau khi lấy tiền.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để làm việc, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp cho công an phường qua số điện thoại trực ban: 02583.857.867 để phục vụ công tác xác minh.

