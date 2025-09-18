Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip nhân viên quán cafe bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc: Gia đình nạn nhân lên tiếng

18-09-2025 - 10:37 AM

Bị đánh, nạn nhân đau đớn, phải đi nằm nghỉ sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên của quán cafe bị hành hung sau khi nhắc khách không hút thuốc lá trong quán. 

Đoạn clip trích xuất từ camera của quán cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, trong quán có khoảng 3 bàn khách. Trong đó, có một bàn có nhóm khách khoảng 4-5 người, 1 người đàn ông trong nhóm này ngồi hút thuốc lá. 

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm (không phải người hút thuốc lá) đi vào phía quầy thu ngân của quán cafe rồi đấm túi bụi vào thanh niên ngồi trong quầy khiến người này ngã ra sàn. Sự việc dừng lại khi một nhân viên khác can ngăn, vị khách hút thuốc ngồi bên ngoài cũng giơ tay ra hiệu và nói: "Thôi, thôi, thôi". 

Vụ việc khiến nhiều người bày tỏ bức xúc vì hành vi đánh người của nam thanh niên trong clip. Và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý. Vụ việc nói trên được cho là xảy ra tại một quán cafe trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy (TP.Hà Nội) vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9. Nạn nhân trong vụ việc là anh N.M.Đ. (28 tuổi). 

Người đàn ông vào quầy, đấm nhân viên thu ngân ngã ra sàn.

Trao đổi trên báo Lao Động vào khuya ngày 17/9, ông N.Đ.M. (59 tuổi, ở phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội) xác nhận con trai ông là nạn nhân trong vụ việc. 

Theo ông M., quán cà phê nơi xảy ra sự việc là quán của gia đình ông, anh Đ. làm thu ngân tại đây hơn 1 năm qua. Thời điểm xảy ra sự việc, nhóm khách vào quán sử dụng dịch vụ và có một người đàn ông trong nhóm này hút thuốc lá dù cửa hàng có quy định và đặt biển khách hàng vui lòng không hút thuốc lá. 

Thấy việc khách hút thuốc lá ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên anh Đ. có ra nhắc nhở khách 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự song khách vẫn tiếp tục hút thuốc. Đến lần thứ 3, anh Đ. nhắc khách tuân thủ quy định của quán rồi di chuyển vào quầy thu ngân. Lúc này, người hút thuốc có động ra chỉ tay và lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm 2 phát vào mặt anh Đ. Bị đánh, nạn nhân choáng váng ngã xuống sàn. Một lúc sau thì nhóm khách này rời đi. 

Clip nhân viên quán cafe bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc: Gia đình nạn nhân lên tiếng- Ảnh 1.

Người đàn ông ngồi ngoài giơ tay ra hiệu rồi nói: "Thôi, thôi, thôi". (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi bị đánh, anh Đ. ù tai, choáng váng, đau vùng mặt bên trái,... phải đi nằm nghỉ ngơi, không thể tiếp tục làm việc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông M. biết tin nên đến quán và đưa con trai đến bệnh viện để chụp chiếu, theo dõi tình trạng sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc với Công an phường Vĩnh Tuy. 

Ông M. nói thêm, anh Đ. vốn hiền lành, ngoan ngoãn. Xem cảnh con bị đánh qua camera, ông M. rất xót xà bức xúc. Gia đình hiện rất lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của con. Người cha cũng cho rằng, cử chỉ, hành động của một số đối tượng trên là rất phản cảm. 

Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông M. và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. 

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

