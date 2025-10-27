Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip: Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong dòng nước đục ngầu

27-10-2025 - 10:24 AM | Xã hội

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông trong khu vực Huế đang lên nhanh và duy trì ở mức cao.

Theo thông tin từ báo Công lý, sáng 27/10, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông trong khu vực đang lên nhanh và duy trì ở mức cao.

Lúc 5 giờ sáng cùng ngày, mực nước đo được tại các trạm thủy văn như sau: sông Hương tại Kim Long: 2,91m, dưới báo động 3 là 0,59m; sông Bồ tại Phú Ốc: 4,04m, dưới báo động 3 là 0,46m; sông Ô Lâu tại Phong Bình: 2,35m…

Clip: Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong dòng nước đục ngầu- Ảnh 1.

Nước tràn qua Đập Đá ở Nam sông Hương, TP. Huế ngập hơn 1m (Ảnh: báo Công lý)Clip nước tràn qua cao tốc Huế - Đà Nẵng tại vị trí Km14 vào sáng ngày 27/10 (Nguồn: Minh Hoàng)

Theo Thông báo khẩn từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, lúc 4 giờ ngày 27/10, lưu lượng nước về các hồ chứa tăng rất lớn: hồ Tả Trạch 6.728 m³/s, hồ Bình Điền 3.821 m³/s, hồ Hương Điền 2.631 m³/s.

Các hồ đang đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết về hạ du khiến mực nước sông Hương và sông Bồ tiếp tục dâng cao.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, đạt đỉnh và duy trì ở mức cao: sông Bồ lên mức báo động 3, có nơi vượt báo động 3; sông Hương lên mức trên báo động 3 (khoảng 3,5m); sông Ô Lâu đạt mức 2,8 - 3,0m; sông Truồi từ 3,5 - 3,9m…

Clip: Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong dòng nước đục ngầu- Ảnh 2.

Ngã tư giao đường Bà Triệu và Trường Chinh ngập hơn 50cm. (Ảnh: báo Công lý)

Cơ quan chuyên môn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2-3, đồng thời cho biết mưa lớn ở thượng nguồn vẫn đang tiếp diễn, nguy cơ cao gây ngập lụt diện rộng ở hạ lưu, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông và nội đô thành phố Huế.

Các địa phương vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, trong khi khu vực đồng bằng và đô thị đối mặt nguy cơ ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.

Clip: Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong dòng nước đục ngầu- Ảnh 3.

Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân, TP. Huế nước ngập sâu ngang gối. (Ảnh: báo Công lý)

Clip: Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong dòng nước đục ngầu- Ảnh 4.

Dân quân phường Hóa Châu kiểm tra, vận động người già di dời tránh lũ (Ảnh: Báo Huế ngày nay)

Clip: Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong dòng nước đục ngầu- Ảnh 5.

Các lực lượng ở xã Chân Mây - Lăng Cô về cơ sở vận động người dân sơ tán (Ảnh: Báo Huế ngày nay)

Lũ lớn cũng có thể gây nguy hiểm khi lưu thông qua ngầm tràn, cầu dân sinh, đoạn đường ngập sâu hoặc nước chảy xiết. Theo báo Nhân dân, dự báo, lũ trên hai sông Hương và sông Bồ tiếp tục lên khi mưa lớn còn kéo dài đến ngày 28/10. Lũ lên làm ngập úng cục bộ tại một số tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Một số tuyến tỉnh lộ có đoạn ngập sâu đến 1,2 m, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Để bảo đảm an toàn ở hạ du, trong chiều ngày 26/10 thành phố Huế đã phát lệnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền, Hương Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến; yêu cầu các xã, phường tiến hành kiểm tra, rà soát phương án, kịch bản ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình; bố trí lực lượng cảnh giới tại các tuyến đường giao thông có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở; cảnh giới, hướng dẫn, phân luồng phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt.

Theo Phạm Trang

