[CLIP] Phi công SU-30MK2 đưa tay chào cực nghệ khi chao lượn trên bầu trời Hà Nội, tiến về Ba Đình

Sáng 24/8, biên đội máy bay gồm nhiều loại khác nhau như trực thăng Mi-17, CASA, SU-30MK2,... bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tới đây. Các đội hình bay xuất phát từ 3 sân bay Kép (Bắc Ninh), Hòa Lạc và Gia Lâm (Hà Nội).

Ngay khi các máy bay xuất hiện, từ phía dưới, người dân Thủ đô và khách du lịch thích thú ngước lên dõi theo theo đội hình máy bay. Ngược lại các phi công đang làm nhiệm vụ trên máy bay cũng nghiêng cánh gửi lời chào Thủ đô.

"Hổ mang chúa" SU30-MK2 nghiêng cánh chào Thủ đô (Nguồn: QPVN Digital)

Trong đoạn clip được đăng tải trên fanpage Thông tin Chính phủ, dàn “hổ mang chúa” SU-30MK2 bay theo đội hình mũi tên 5 tiêm kích xuất hiện trên bầu trời Hà Nội. Máy quay được đặt trong buồng lái một chiếc SU-30MK2, phi công đang quay cũng giơ tay chào điều lệnh đến tất cả mọi người.

Ngay lập tức, đoạn clip nói chung và khoảnh khắc chào điều lệnh của chiến sĩ đang làm nhiệm vụ khiến tất cả mọi người xúc động. Phía dưới bài đăng là rất nhiều bình luận xuýt xoa đồng thời gửi lời chúc đến các chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Khoảnh khắc phi công gửi lời chào Thủ đô từ SU-30MK2

Đội hình "hổ mang chúa" SU30-MK2

“Mới thấy luôn, xin chào các chiến sĩ”, “Tuyệt đối điện ảnh”, “Có ai thấy khoảnh khắc chiến sĩ chào điều lệnh mà nổi da gà không”, “Hòa bình đẹp lắm! Tôi yêu Việt Nam”, “Coi từ đợt A50 đến giờ vẫn chưa chán”, “Vẻ đẹp của hòa bình tuyệt vời quá!”, “Chúc các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ”,... là những lời nhắn mà cư dân mạng gửi đến các chiến sĩ.

Theo báo Quân đội nhân dân, Quân chủng Phòng không - Không quân kế hoạch tổ chức bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đội hình bay gồm 9 tốp bay với hơn 30 máy bay gồm trực thăng, máy bay vận tải CASA C-295, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-39NG và máy bay tiêm kích SU-30MK2.

Riêng với đội hình SU-30MK2, lần đầu tiên Không quân Việt Nam triển khai kế hoạch bay biểu diễn với đội hình biên đội 5 chiếc - thử thách lớn đòi hỏi sự phối hợp chính xác tuyệt đối giữa các phi công. Trước đó ở Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đội hình SU-30MK2 biểu diễn với biên đội 3 chiếc.

Đội hình 5 máy bay tiêm kích SU30-MK2 (Ảnh: Như Hoàn)

Theo VTC News, Thượng tá Chu Quốc Khánh, Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: “Trung đoàn Không quân 927 là đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ lần này. Với số lượng máy bay lớn, chúng tôi luôn phải sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương và chính xác trong quá trình cất, hạ cánh để bảo đảm huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất và tuyệt đối an toàn, hướng tới chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9”.

Một số hình ảnh mãn nhãn của đội hình Su-30MK2 và các loại máy bay hiện đại khác trên bầu trời Hà Nội sáng 24/8:

Người dân Hà Nội mãn nhãn với màn luyện tập của dàn tiêm kích, trực thăng. Clip: NXH

(Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Như Hoàn)