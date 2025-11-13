CLIP: "Tóm dính" cảnh Mailisa ở sân bay

Thông tin về cặp vợ chồng doanh nhân Mailisa - Hoàng Kim Khánh đang nhận về nhiều sự quan tâm. Lúc này, các clip liên quan đến Mailisa được tìm kiếm, quan tâm. Bởi vậy, một khoảnh khắc quay lại cảnh nữ doanh nhân xuất hiện tại sân bay đang được chia sẻ rầm rộ. Vẻ ngoài của vợ Hoàng Kim Khánh ở tuổi 50 nhanh chóng gây sốt.

Clip Mailisa ở sân bay do một người qua đường bắt gặp, chia sẻ lên MXH. Nguồn: M.

Nhiều người cho rằng nhan sắc qua camera thường của Mailisa ở tuổi ngoài ngũ tuần vẫn rất thu hút. Cô liên tục trò chuyện, tương tác với những người xung quanh. Được biết, clip này được quay 1 tháng trước. Tuy nhiên, khi chia sẻ lại nhiều người còn nhầm tưởng đây là hình ảnh mới nhất của nữ doanh nhân ở sân bay. Dẫu vậy, một số người cho rằng đây là lần gần nhất Mailisa được team qua đường bắt gặp ngoài đời.

Hình ảnh Mailisa ở sân bay gây chú ý. Nguồn: MXH.

Trên thực tế, clip ở sân bay hay trên máy bay của Mailisa không hiếm. Tuy nhiên, phần lớn là do cô tự chia sẻ trên mạng xã hội. Trong mọi lần, nữ doanh nhân đều ngồi ghế hạng thương gia, outfit lên sân bay sang chảnh.

Hôm 11/11 vừa qua, Mailisa đăng tải clip ra sân bay sang Hàn Quốc cùng chồng. Cô chia sẻ: "Vợ chồng Mai - Khánh chính thức xuất cảnh sang Hàn Quốc - một hành trình vừa du hí, vừa ký kết những hợp đồng quan trọng để mang về những sản phẩm làm đẹp tốt nhất, an toàn nhất dành cho khách hàng thân yêu".

Outfit sân bay của Mailisa cùng con dâu.

Mailisa ngồi hạng thương gia.

Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi cô sở hữu khối tài sản khung, từng nhiều lần chia sẻ lên mạng xã hội về biệt phủ 4.000m2, nhiều bất động sản giá trị khác cùng bộ sưu tập siêu xe đắt giá trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Cuộc sống xa hoa cùng nhiều tài sản nhà, xe giá trị lớn của cặp vợ chồng này khiến không ít người thắc mắc về hoạt động kinh doanh của họ. Theo thông tin từ website thương hiệu, Mailisa đã có gần 30 năm hình thành và phát triển với hàng chục cơ sở ở nhiều thành phố lớn khắp cả nước. Theo Người quan sát, hầu hết các pháp nhân trong chuỗi này đều do cá nhân Hoàng Kim Khánh hoặc Phan Thị Mai đứng tên, hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc TNHH MTV, không có yếu tố góp vốn từ bên ngoài.

Hiện tại, các kênh TikTok, Facebook của Mailisa vẫn để ở chế độ công khai. Clip được đăng tải gần đây nhất là vào khoảng 24h trước, nhiều cư dân mạng vẫn đang tràn vào bình luận, hỏi han tình hình.