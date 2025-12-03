Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"

03-12-2025 - 10:15 AM | Thị trường

Sau đợt mưa lũ lịch sử ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều nông dân ở xã D'ran thiệt hại nặng, trắng tay chỉ trong phút chốc.

CLIP: Vườn rau xác xơ, nông dân thiệt hại tiền tỉ sau cơn lũ lịch sử ở Lâm Đồng

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 1.

Gần nửa tháng sau trận mưa lũ lịch sử, nhiều con đường dẫn vào khu nhà lưới, nhà kính của người dân xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn bộn bề

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 2.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 3.

Hàng trăm ha nhà lưới, nhà kính trồng rau màu, hoa của người dân thôn Lạc Viên bị cơn "đại hồng thuỷ" đêm 19, rạng sáng 20-11 kéo sập

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 4.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 5.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 6.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 7.

Khung sắt của nhà kính, nhà lưới bị cơn lũ "vò" lại và dồn đống, nằm xơ xác trên mặt đất mà trước đó là những vườn rau hoa xanh mướt của bà con xã D'ran. "Lũ lên nhanh lắm, vào là nó giật sập hết luôn, lúc đó chỉ biết chạy thôi chứ biết làm gì được" - nông dân Nguyễn Thanh Bền, ngụ thôn Lạc Viên, kể.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên ngồi mệt mỏi trong khu nhà kính công nghệ cao ươm cây giống của mình. Chị cho biết 500 bản xơ dừa chưa kịp di dời, dàn cây giống cũng bị chết hết, thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 9.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 10.

Khu nhà kính ươm cây giống công nghệ cao trước đó bây giờ xiêu vẹo ngã nghiêng, bên trong thay vì những dãy cây con xanh mướt giờ đây như một núi rác khổng lồ. "Bây giờ tiền đâu để làm lại đây, chỉ riêng việc dọn dẹp sửa chữa không biết đến Tết đã xong chưa" - chị Quyên than thở.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 11.

Bên cạnh đó, anh Vũ Thanh Minh, chồng chị Quyên, đi gom góp lại những vật dụng còn sử dụng được. Mớ dây điện, bóng đèn bị ngâm nước nhiều ngày, vùi trong núi rác khổng lồ bây giờ không thể tái sử dụng.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 12.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 13.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 14.

Theo thống kê ban đầu của xã D'ran, đợt mưa lũ vừa qua làm hàng ngàn ha nông nghiệp của xã bị ảnh hưởng, trong đó có 460 ha đất sản xuất rau của người dân bị hư hại hoàn toàn. Hàng loạt nhà kính, nhà lưới được đầu tư hàng trăm triệu đồng/ha bị nước cuốn gãy đổ, đất đai xói lở cần phải có nguồn đất đắp lại.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 15.

Vợ ông Nguyễn Thanh Bền đang cố gắng sửa lại chiếc xe đẩy của gia đình được lấy ra từ đống rác thải sau lũ. Bà cho biết nhà có khoảng 1,7 ha trồng rau cần, nếu không có lũ thì đến nay đã bán được.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 16.

"Nhưng bây giờ còn gì đâu nữa mà bán, chỉ sau vài ngày mà mất trắng khoảng 800 triệu đồng" - vợ ông Bền vừa nói vừa chỉ vào vài đám rau cần lát đát mọc lại sau lũ.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 17.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 18.

Khung cảnh xác xơ bên trong một nhà kính hàng ngàn m2 trồng hoa cúc bên cạnh vườn rau của chị Quyên và anh Minh, hoa và tất cả tài sản đã bị vùi lấp dưới đống hỗn độn.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 19.
CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 20.

"Chủ vườn hôm trước có vào, nhìn cảnh như thế thì mệt quá bỏ về luôn, không biết khi nào họ mới vào dọn dẹp" - chị Quyên chia sẻ.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 21.

Vườn cà tím khoảng 1 ha của anh Nguyễn Trọng Hưởng nằm cạnh sông Đa Nhim đã chết sau nhiều ngày bị ngập. "Cà đã cho thu hoạch, cứ 5 ngày tôi hái một lần bán được khoảng 50 triệu. Bây giờ mất trắng rồi, không còn tiền đâu mà trả nợ" - anh Hưởng than thở.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 22.

Không chỉ thiệt hại về hoa màu và tài sản, theo UBND xã D'ran, lũ cũng đã cuối trôi lớp đất mặt màu mỡ của gần 150 ha nhà vườn xuống sông nên cần khoảng 300.000 m3 đất để phục hồi lại đất thì nông dân mới có thể tái sản xuất.

CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"- Ảnh 23.

Nhiều khu vực xã D'ran sau mưa lũ lịch sử gần như trở thành núi rác thải khổng lồ, cần nhiều ngày dọn dẹp, cần sớm được chính quyền địa phương hỗ trợ để sớm khôi phục sản xuất.

Theo Trường Nguyên

Người lao động

