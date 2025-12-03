CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"

Khung sắt của nhà kính, nhà lưới bị cơn lũ "vò" lại và dồn đống, nằm xơ xác trên mặt đất mà trước đó là những vườn rau hoa xanh mướt của bà con xã D'ran. "Lũ lên nhanh lắm, vào là nó giật sập hết luôn, lúc đó chỉ biết chạy thôi chứ biết làm gì được" - nông dân Nguyễn Thanh Bền, ngụ thôn Lạc Viên, kể.