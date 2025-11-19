Cloudflare nói gì về sự cố khiến Internet toàn cầu náo loạn?

Theo dữ liệu từ Downdetector, các dịch vụ bị ảnh hưởng bởi sự cố của Cloudflare bao gồm ChatGPT của OpenAI, nền tảng thương mại điện tử Shopify, công cụ tìm việc Indeed, chatbot Claude của Anthropic, mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump và nền tảng X của Elon Musk. Ngay cả Downdetector cũng ghi nhận tình trạng không thể truy cập với một số người dùng.

Trang trạng thái hệ thống của OpenAI cho biết ChatGPT và ứng dụng video ngắn Sora gặp trục trặc do "lỗi từ một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba". Tại Việt Nam, khi truy cập vào ChatGPT người dùng gặp thông báo "Vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục".

Các trò chơi trực tuyến phổ biến như League of Legends (LoL) và Valorant báo cáo các vấn đề về dịch vụ. Các ứng dụng như Canva, cũng như PayPal và Uber Eats, bị ảnh hưởng gián đoạn đối với các giao dịch thanh toán và đặt hàng.

ChatGPT gián đoạn vì sự cố của Cloudflare

Cloudflare cho biết công ty phát hiện "lượng truy cập bất thường tăng đột biến" vào một trong các dịch vụ lúc 6h20 sáng theo giờ Mỹ, khiến một phần lưu lượng đi qua mạng lưới bị lỗi.

"Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân gây ra đợt tăng đột biến này," đại diện Cloudflare nói. "Toàn bộ đội ngũ đang tập trung xử lý để đảm bảo lưu lượng được khôi phục đầy đủ."

Trong bản cập nhật lúc 9h22 sáng giờ Mỹ, Cloudflare cho biết họ "tiếp tục làm việc để khắc phục sự cố".

Cloudflare hiện cung cấp phần mềm quản lý và bảo mật lưu lượng cho khoảng 20% website toàn cầu, bao gồm dịch vụ bảo vệ trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), khi hệ thống bị "dội bom" yêu cầu truy cập đến mức không thể vận hành.

Cổ phiếu Cloudflare đã giảm hơn 3% sau sự cố.

Vụ gián đoạn diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Amazon Web Services gặp lỗi kéo dài cả ngày, làm hàng loạt dịch vụ trực tuyến bị ngừng hoạt động, và tiếp theo đó là tình trạng toàn cầu của Microsoft Azure và 365.

Trước đó, vào tháng 7/2024, một bản cập nhật phần mềm lỗi của hãng an ninh mạng CrowdStrike đã gây sự cố diện rộng, ảnh hưởng đến lĩnh vực hàng không, tài chính và buộc nhiều bệnh viện phải hoãn dịch vụ.