CMC được vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Đại diện CMC, bà Đặng Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn nhận giải Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025.

Theo kết quả khảo sát, Tập đoàn Công nghệ CMC tiếp tục được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc hấp dẫn nhất Việt Nam, đồng thời giữ vị trí Top 10 trong nhóm ngành CNTT/Software & Application/E-commerce.

Khảo sát uy tín với 73.000 người tham gia – năm thứ 12 công bố bảng xếp hạng

Kết quả BXH năm nay được ghi nhận từ 73.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực, dưới sự bảo trợ của VCCI và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Vietnam.

Đây là năm thứ 12 bảng xếp hạng được công bố và là năm thứ ba Anphabe phân nhóm theo Top 1, Top 10, Top 20 và Top 50. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp thấy rõ vị trí của mình trong bức tranh tuyển dụng và môi trường làm việc.

Theo Chứng nhận từ Anphabe, năm 2025 CMC đạt: Top 10 nhóm ngành IT/Software & Application/E-commerce và Top 100 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Đáng chú ý, các chỉ số trong Employer Brand Health Check 2025 cho thấy mức độ nhận biết, thiện cảm và ưu tiên lựa chọn CMC của nhân tài ngành CNTT tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Khẳng định chiến lược nhân lực đúng hướng trong kỷ nguyên AI

Việc tiếp tục giữ vững vị thế trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại CMC, đặc biệt khi tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược Chuyển đổi AI và mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, CMC định vị con người là trung tâm, liên tục đầu tư vào văn hóa doanh nghiệp, phát triển năng lực và kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc – bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thu hút, nuôi dưỡng và giữ chân nhân tài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh nguồn lực công nghệ ngày càng khốc liệt.

Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC – ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “Việc CMC tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực của tập đoàn trong việc xây dựng môi trường làm việc mở, sáng tạo và giàu cảm hứng. Trong kỷ nguyên AI, chúng tôi xác định con người là trung tâm của mọi chiến lược. CMC sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo, phát triển nhân tài và tạo điều kiện để mỗi cá nhân được học hỏi, thử nghiệm và bứt phá.”

Danh hiệu này tiếp tục khẳng định quyết tâm của CMC trong hành trình trở thành Tập đoàn Công nghệ toàn cầu, đồng thời là nơi làm việc mà mỗi thành viên tìm thấy cơ hội, cảm hứng và tương lai của mình.

Chia sẻ thêm về thành tích năm nay, bà Đặng Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Nhân sự CMC nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tin rằng con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Trong kỷ nguyên AI, việc tạo điều kiện để mỗi CMCer được học hỏi, phát triển và tự do sáng tạo không chỉ giúp họ phát huy tối đa tiềm năng mà còn tạo nên sức mạnh cạnh tranh khác biệt cho tập đoàn. Thành tích này là động lực để CMC tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào con người – yếu tố quyết định cho sự bứt phá và phát triển bền vững.”

Việc CMC liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng danh giá đã khẳng định Thương hiệu tuyển dụng hàng đầu trong lĩnh vực CNTT Viễn thông của CMC

CMC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu với doanh thu tỷ đô vào năm 2025, cùng quy mô 10.000 nhân sự. Con người vì thế đóng vai trò chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và mở rộng thị trường của tập đoàn.

Khẳng định vị thế trong cộng đồng nhân tài công nghệ

Việc tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 100 và Top 10 ngành CNTT cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng nhân tài dành cho CMC, khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng ngày càng mạnh mẽ và chiến lược phát triển nhân lực số đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, văn hóa và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành môi trường làm việc hạnh phúc – sáng tạo – bền vững hàng đầu Việt Nam và khu vực.