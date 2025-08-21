CMC tất toán hơn 300 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP CMC (CMC, MCK: CVT) vừa có công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 11/8/2025, CMC đã thanh toán hơn 300 tỷ đồng tiền gốc và gần 16 tỷ đồng tiền lãi lô CVTB2125003, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Nguồn: HNX

Được biết, lô CVTB2125003 do CMC phát hành ngày 11/08/2021, kỳ hạn 48 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 11/8/2025.

Cùng ngày 11/08/2021, CMC còn phát hành 3 lô trái phiếu khác gồm CVTB2122001, CVTB2123002 và CVTB2126004 với tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng.

Hai lô CVTB2122001, CVTB2123002 đã được tất toán trong 2 năm 2022 và 2023. Còn lô CVTB2126004 có giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 11/8/2026.

Về CMC, doanh nghiệp tiền thân là Nhà máy Bê tông Việt Trì, được thành lập năm 1958. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, gạch ốp lát, gạch trang trí và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Từ năm 2006, CVT chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Tính đến tháng 6/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức gần 367 tỷ đồng. Hiện, bà Nguyễn Thị Huyền là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CMC. Ông Trần Đức Huy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II/2025, trong kỳ, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức hơn 593 tỷ đồng, tăng 37% ới cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng tăng mạnh lên hơn 533 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 22% so với quý II/2024.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 27 tỷ đồng lên 43 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm từ gần 42 tỷ đồng về gần 37 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ so với quý II/2025, ở mức hơn 29 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lãi ròng quý II/2025 của CMC ở mức 21,5 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.064 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 42,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 6% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng cộng nguồn vốn của CMC ở mức 3.327 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu với 2.640 tỷ đồng, bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền gần 492 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 1.412 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 661 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của CMC tại thời điểm cuối quý II/2025 ở mức 2.315 tỷ đồng. Trong đó, vay ngân hàng ngắn hạn gần 793 tỷ đồng, vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả 65 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn đến hạn trả gần 300 tỷ đồng.