Có 100 triệu tiết kiệm, nghỉ việc được bao lâu?

Có 100 triệu trong tài khoản, nhiều người nghĩ đó là “tấm vé an toàn” để nghỉ việc vài tháng cho thoải mái rồi tính tiếp. Nhưng thực tế 100 triệu không trả lời được câu hỏi bạn nghỉ được bao lâu, mà trả lời câu hỏi bạn đang sống kiểu gì.

Nếu chi tiêu khoảng 5-7 triệu/tháng (ở ghép, ăn uống đơn giản, không nợ nần), 100 triệu có thể trụ được tầm hơn 1 năm. Nếu chi 8-12 triệu/tháng (thuê nhà riêng, ăn uống ổn định, vẫn có cà phê, gặp gỡ bạn bè), con số này rơi xuống khoảng 8-12 tháng. Còn nếu chi 15-20 triệu/tháng trở lên (thuê nhà ở trung tâm, trả góp, lifestyle ổn định), thì 100 triệu chỉ còn khoảng 5-7 tháng.

Nhưng vấn đề là không ai giữ nguyên mức chi sau khi nghỉ việc.

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Tháng đầu tiên thường vẫn tiêu như lúc đi làm, vì tâm lý là nghỉ để xả hơi. Vẫn ăn ngoài, vẫn cà phê, vẫn đi chơi nhiều hơn bình thường. Tiền bắt đầu hết rất nhanh mà không cảm thấy rõ.

Sau đó là các khoản phát sinh: bảo hiểm tự đóng, khám bệnh, đi lại phỏng vấn, sửa đồ dùng, hoặc đơn giản là những tháng “không đi làm nên tự thưởng cho mình một chút”. Tất cả đều là tiền.

Và một thứ nhiều người đánh giá sai nhất: thời gian tìm việc. Nghỉ việc không đồng nghĩa với việc tháng sau có việc mới. Có người 1-2 tháng, nhưng cũng có người 4-6 tháng vẫn đang gửi CV.

Nên 100 triệu thực chất không phải “nghỉ việc sống được bao lâu”, mà là “bạn chịu được bao lâu khi không kiếm được tiền”. Và khoảng thời gian đó không kéo dài nhờ số tiền, mà kéo dài nhờ cách bạn kiểm soát chi tiêu và tốc độ bạn quay lại tạo ra thu nhập mới.

Trước khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhiều người sẽ cần làm rõ lại 3 thứ về tài chính của mình.

Thứ nhất là quỹ dự phòng. Không phải tiền tiết kiệm nói chung, mà là tiền đủ để sống tối thiểu 4-6 tháng không có thu nhập, chỉ dùng cho chi phí thiết yếu như ăn ở, điện nước, bảo hiểm cơ bản.

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Thứ hai là nợ. Nếu đang có nợ tiêu dùng, trả góp điện thoại, xe, hoặc thẻ tín dụng thì nghỉ việc đồng nghĩa với việc dòng tiền bị khóa chặt. Trong trường hợp này, ưu tiên không phải là nghỉ, mà là giảm áp lực nợ trước.

Thứ ba là nguồn thu nhập thứ hai. Không cần lớn, nhưng nên có một đường tiền phụ như freelance, làm thêm, hoặc bất kỳ thứ gì có thể tạo ra dòng tiền nhỏ trong giai đoạn chưa có việc chính.

Nói đơn giản, nghỉ việc không chỉ là quyết định “mình muốn rời đi hay không”, mà là bài toán “mình có chịu được bao lâu nếu không có lương”. Và nếu ba yếu tố quỹ dự phòng, nợ và nguồn thu phụ chưa vững thì 100 triệu đơn giản chỉ là một khoảng đệm tài chính để bạn có thêm thời gian cân nhắc bước tiếp theo.