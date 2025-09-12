Có 2.515 hộ dân ở Tây Ninh đã được nhận tiền bồi thường đất của "siêu dự án" hơn 1.000 ha, quy mô hơn 90.000 tỷ đồng của Liên danh Vinhomes - VIG

Theo Cổng thông tin điện tử xã Phước Vĩnh Tây, Tây Ninh, lãnh đạo địa phương này vừa có buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do Liên danh Vinhomes - VIG đầu tư có diện tích 1.089,6 ha, với 6.161 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Đến nay, đã chi trả bồi thường được 2.515 hộ, 1 tổ chức, diện tích 505,16 ha, đạt 46,36% về diện tích (nếu tính luôn đất công, đất người dân đồng ý nhận tiền bồi thường nhưng chưa chi trả… thì đạt 69,15% diện tích).

hu đô thị Phước Vĩnh Tây đã được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua. (Ảnh: Báo Long An)

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án này sẽ được chia thành 3 phân khu A, B, C. Trong đó, khu A có tổng diện tích 234 ha, diện tích xây dựng 767.360 m2, diện tích sàn hơn 4,1 triệu m2. Tại khu A sẽ bố trí khoảng 82 ha để xây công trình nhà ở; 9 ha đất công cộng đơn vị ở; 5 ha đất cây xanh; 33,5 ha đất giao thông và hơn 78 ha đất ngoài dân dụng (hạ tầng kỹ thuật, giao thông đối ngoại, bãi đỗ xe, mặt nước...).

Khu B có tổng diện tích 534 ha, diện tích xây dựng khoảng 1,74 triệu m2, diện tích sàn khoảng 9,7 triệu m2. Tại đây bố trí 182 ha xây dựng nhà ở; 18 ha đất công cộng đô thị; 15 ha đất công cộng đơn vị ở; 54 ha đất giao thông và 193 ha đất ngoài dân dụng.

Khu C sẽ có diện tích 322 ha, trong đó diện tích xây dựng hơn 1,1 triệu m2, diện tích sàn khoảng 5,8 triệu m2. Tại khu C bố trí 108 ha để xây nhà ở; 20 ha đất công cộng đô thị; 12 ha đất công cộng đơn vị ở; 48 ha đất giao thông; 102,5 ha đất ngoài dân dụng.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có tổng chi phí thực hiện lên đến trên 80.000 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng, tương đương tổng mức đầu tư hơn 90.700 tỷ đồng (khoảng hơn 3,5 tỷ USD).

Trước đó, vào cuối tháng 3, Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa (tên thương mại Vinhomes Green City) tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong tháng 4, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise với quy mô lên tới 2.870ha cũng được khởi công.

Ngày 19/8 vừa qua, khu đô thị Phước Vĩnh Tây và 5 dự án khác của Vingroup đã được khởi công, cùng với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu (Hải Phòng), sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế (Quang Hanh, Quảng Ninh), khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) và dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).



