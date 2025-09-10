Tin vui cho người dân Hải Phòng: Tuyến Vành đai 2 hơn 7.400 tỷ đồng tăng tốc triển khai

Theo thông tin từ Báo Hải Phòng, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm thành phố triển khai trong năm 2025 và được ưu tiên bố trí nguồn vốn rất lớn với kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, tiến độ chung dự án chưa đáp ứng yêu cầu và đang gặp vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã chỉ đạo cụ thể đối với UBND các phường nơi dự án đi qua. Trong đó, phường Hải An khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và khẩn trương chi trả toàn bộ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2025.

Tại phường Kiến An, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ dân chưa đồng thuận, chưa bàn giao mặt bằng. Phường xây dựng phương án cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác khi các cơ quan chức năng tiến hành đầy đủ các bước theo quy định pháp luật.

Đặc biệt lưu ý với phường Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Dương Kinh cần bám sát công việc, xây dựng đường găng chi tiết về tiến độ triển khai và khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực chủ đầu tư, nhà thầu thi công đề nghị, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện có tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường cần rà soát kỹ lưỡng, đúng quy định. Địa phương sớm xây dựng phương án cưỡng chế tại một số khu vực, xin ý kiến tham gia của các sở, ngành thành phố.

Đối với trường hợp đất ở, đất xác định rõ nguồn gốc, các hộ dân được bố trí tái định cư, địa phương sớm tổ chức bốc thăm vị trí tái định cư, di dời, thậm chí xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí tạm lánh đối với hộ dân khi chưa kịp xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Với kiến nghị của một số hộ dân về việc được giao đất có thu tiền, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát kỹ nguồn gốc đất, hợp đồng thuê đất, điều kiện ăn ở, điều kiện sản xuất từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến.

Thị trường bất động sản "ngóng" tiến độ

Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện là công trình giao thông nhóm A, cấp đặc biệt được khởi công đầu tháng 3/2025.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 11km được xây dựng trên địa bàn các quận Kiến An, Dương Kinh và Hải An, gồm các hạng mục chính: Xây dựng đoạn từ nút giao Tân Vũ-cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo-đường Bùi Viện; Xây dựng đoạn từ đường tỉnh 353-Hưng Đạo; Xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray; Xây dựng cầu vượt nút giao đường Bùi Viện. Tổng mức đầu tư dự án 7.439 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện được đầu tư xây dựng không chỉ là vành đai liên tỉnh mà còn là vành đai đô thị, như trục xương sống giúp tách hoạt động giao thông kết nối khu vực cảng biển ra khỏi giao thông nội đô.

Toàn bộ hàng hóa từ khu vực cảng biển Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố của miền Bắc và cả nước sẽ được trung chuyển qua đường Vành đai 2 để kết nối với tuyến đường cao tốc và các tuyến quốc lộ.

Dù đang trong quá trình triển khai nhưng một số doanh nghiệp như Vinhomes, Kinh Bắc (KBC), BĐS HP... "đón sóng" hạ tầng đã và đang triển khai dự án như: Dự án Vinhomes Dương Kinh; dự án nhà ở xã hội Happy Home; Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát; dự án Golden Point Hải Phòng, dự án The Zenith Hải Phòng…

Trong đó, Vinhomes hiện đang triển khai hai dự án lớn tại Hải Phòng dọc tuyến Vành đai 2. Cụ thể, Vinhomes Dương Kinh quy mô 240 ha tại các phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh cũ) và xã Đông Phương, Đại Đồng (huyện Kiến Thụy cũ), tổng mức đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng. Còn dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát có quy mô 28 ha tại phường Tràng Cát (quận Hải An cũ), tổng vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng. Dự án đã được Sở Xây dựng Hải Phòng phê duyệt công bố thông tin, chuẩn bị cho quá trình mở bán.

Cũng tại Tràng Cát, Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát có diện tích 585 ha, tổng vốn đầu tư gần 69.000 tỷ đồng.

Tại quận Kiến An, The Zenith Hải Phòng do CTCP Thương Mại Bất động sản HP phát triển. Dự án nổi bật với tổ hợp căn hộ cao cấp 20 tầng, hơn 500 căn hộ, tọa lạc ngay nút giao Bùi Viện – Vành đai 2. Dự án được đánh giá cao nhờ vị trí chiến lược, tiện ích đồng bộ, phù hợp cả nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê dài hạn.

Tuyến Vành đai 2 được thúc tiến độ khiến giới đầu tư bất động sản, người dân ở khu vực này không khỏi vui mừng. Các dự án nằm sát trục đường này như The Zenith Hải Phòng (Kiến An), Vinhomes Dương Kinh hay Khu đô thị Tràng Cát đều trông chờ hạ tầng hoàn thiện để khai thác tối đa lợi thế kết nối.

Người dân cũng bày tỏ sự đồng thuận, bởi hạ tầng không chỉ giúp cải thiện kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mang đến cơ hội an cư mới với nhiều loại hình sản phẩm, từ nhà ở xã hội đến căn hộ cao cấp.

Việc hàng loạt dự án quy mô "mọc" lên dọc tuyến Vành đai 2 cho thấy sức hút mạnh mẽ từ hạ tầng. Anh N.K.M – môi giới ở Hải Phòng cho rằng: "Khi Vành đai 2 hoàn thành, các dự án nằm sát tuyến đường Vành đai 2 sẽ hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối trực tiếp với cảng biển, khu công nghiệp, và trung tâm Hải Phòng. Điều này sẽ làm tăng giá trị bất động sản lên 10-12% mỗi năm, đặc biệt tại những khu vực chiến lược như Kiến An, Dương Kinh, Hải An".