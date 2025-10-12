Có 500 triệu đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng nào 6 tháng, lấy lãi 12 triệu đồng?

Theo thống kê của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường tăng nhẹ tại một số ngân hàng vào thời điểm cuối tháng 9-2025.

Hiện lãi suất huy động huy động bình quân kỳ hạn 1-9 tháng tại các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 0,03 - 0,16 điểm % so với tháng trước; trong khi kỳ hạn dài từ 12 tháng tăng khoảng 0,3 điểm %.

Các ngân hàng như ABBANK, BVBank, Kienlongbank, PG Bank, Eximbank, OCB, SHB… huy động lãi suất kỳ hạn 6 tháng khoảng 4,9 - 5,3%/năm. Cùng kỳ hạn này, lãi suất tại ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank khoảng 1,9 - 3,5%/năm.

Lãi suất huy động nhích lên trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 13,3% so với cuối năm ngoái (số liệu tính tới cuối tháng 9) - cao nhất trong khoảng 15 năm gần đây.

Lãi suất đầu vào nhích lên trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh huy động vốn để cho vay dịp cuối năm. Nhiều người cho biết tiếp tục chọn kênh gửi tiết kiệm cho dòng vốn nhàn rỗi, dù chứng khoán và vàng đang có sức hút.

Lãi suất huy động bắt đầu nhích lên

Chị Thanh Nga (ngụ phường Bảy Hiền, TP HCM) cho biết khoản tiền 500 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vừa tất toán, chị quyết định tiếp tục gửi lại kỳ hạn cũ, với lãi suất hiện tại ở ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa khoảng từ 4,9-5,3%/năm.

Nếu gửi tiết kiệm ở một số ngân hàng số, lãi suất có thể được từ 5,9-6%/năm. Còn gửi tiết kiệm online, lãi suất cao hơn tại quầy - cùng một ngân hàng khoảng 0,1-0,3 điểm %.

"Tôi thường chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, để khi cần có thể tất toán từng phần hoặc toàn bộ. Với lãi suất khoảng 5%/năm, tiền lãi sau 6 tháng sẽ là 12,5 triệu đồng; nếu lãi suất 5,9%/năm, tiền lãi cao hơn - khoảng 14,5 triệu đồng" – chị Nga nói.

Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước đến cuối tháng 6-2025, ttiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 7,69 triệu tỉ đồng, tăng hơn 8,91% so với cuối năm ngoái. Tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 8,1 triệu tỉ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm ngoái. Trong nửa đầu năm nay, tiền gửi vào ngân hàng vẫn gia tăng (đạt trên 15,7 triệu tỉ đồng).

Dự báo về lãi suất dịp cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng dù có tín hiệu nhích tăng trở lại, lãi suất huy động vẫn chỉ tăng nhẹ trong những tháng cuối năm, trong khi lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng cao nhất trong nhiều năm qua