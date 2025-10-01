Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu

Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho thấy, trong tháng 9-2025, có hai ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất huy động gồm Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15 điểm % đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng.

Ở chiều ngược lại, GPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động cho toàn bộ kỳ hạn tiền gửi trực tuyến.

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục ổn định. Thống kê của Công ty chứng khoán MBS, đến cuối tháng 8-2025, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 4,89%/năm (giảm 0,16 điểm % so với đầu năm). Trong khi lãi suất của nhóm các ngân hàng thương quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%/năm.

Đáng chú ý, điều này diễn ra bất chấp tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng mạnh khi dự kiến tới hết quý III/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 14,8%.

"Việc mặt bằng lãi suất huy động duy trì ổn định dù tín dụng tăng tốc nhờ tình hình thanh khoản hệ thống khá dồi dào, hỗ trợ ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lãi suất cho vay bình quân tính đến hết tháng 8 đã giảm 0,56 điểm % so với cuối năm ngoái, về mức 6,38%/năm" - chuyên gia của MBS nói.

Lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng cổ phần được dự báo sẽ duy trì ở mức 4,7%/năm vào cuối năm nay

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho rằng, môi trường lãi suất thấp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng trong quý III/2025.

Phát hành trái phiếu ngân hàng tăng rất mạnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, với các ngân hàng thương mại, việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động buộc họ phải dịch chuyển sang kênh khác để có nguồn vốn đầu vào.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao so với tăng trưởng tiền gửi, các ngân hàng đã gia tăng phát hành trái phiếu bổ sung nguồn vốn khi mặt bằng lãi suất trái phiếu ở mức thấp. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2025, các ngân hàng đã phát hành hơn 272.600 tỉ đồng trái phiếu, tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của MBS, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu cao nhất (chiếm 72% tổng giá trị phát hành) trong 8 tháng qua, với lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5,7%/năm, kỳ hạn bình quân 4,6 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay như Techcombank, ACB, OCB…

Nhận định về lãi suất tiền gửi sắp tới, các chuyên gia cho rằng, động thái Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất và dự báo sẽ có thêm một số lần cắt giảm trong thời gian tới, sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng. Đồng thời, tiếp tục kiên định với định hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.