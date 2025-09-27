TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3/2025 với chủ đề "Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3% - 8,5%" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 26/9, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nhận định dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nên rất khó giảm thêm lãi suất. Bởi lãi suất điều hành của NHNN cho vay tái cấp vốn khoảng 4,5%/năm - cao hơn 1 chút so với lãi suất cho vay qua đêm của Mỹ chỉ 4,25%.

"Nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm vì lo ngại "chảy máu ngoại tệ". Thống đốc NHNN cũng đã phát biểu trước Quốc hội, nếu tình hình tỉ giá căng thẳng sẽ cân nhắc câu chuyện lãi suất. Nên giảm lãi suất là rất khó, chưa kể câu chuyện cung tiền và lạm phát sẽ căng thẳng", ông Lực cho hay.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Theo vị chuyên gia này, tín dụng cũng đang tăng trưởng quá cao, và không thể trông chờ vào kênh này, vì đã tăng trưởng khoảng 11% và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tín dụng bất động sản tăng tương đối nhanh, nên không thể trông chờ vào kênh tín dụng ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh phải kiểm soát rủi ro nợ xấu.

Ngược lại, dư địa chính sách tài khóa còn nhiều, nên cần tập trung vào việc cắt giảm thuế, phí; đẩy mạnh quyết liệt câu chuyện giải ngân đầu tư công. Cần tính toán chính sách tài khóa cho năm tới ra sao trong bối cảnh Việt Nam đang sửa đổi rất nhiều luật liên quan tới thuế, phí.

Dư địa về cải cách lúc này cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế nhà nước. Cần phát triển thị trường thị trường bất động sản bền vững hơn, phù hợp với thu nhập của người dân.

Về chính sách thuế quan, ông Lực cho biết xuất khẩu và FDI có dấu hiệu chậm lại. Do đó, cần biện pháp quyết liệt cải cách hoạt động đầu tư kinh doanh, tăng nội lực trong nước, như ngành dệt may cần cập nhật chiến lược mới trong bối cảnh mới.