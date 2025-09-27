Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm

27-09-2025 - 07:28 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo vị chuyên gia này, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm vì lo ngại "chảy máu ngoại tệ", chưa kể câu chuyện cung tiền và lạm phát sẽ căng thẳng.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3/2025 với chủ đề "Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3% - 8,5%" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 26/9, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nhận định dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nên rất khó giảm thêm lãi suất. Bởi lãi suất điều hành của NHNN cho vay tái cấp vốn khoảng 4,5%/năm - cao hơn 1 chút so với lãi suất cho vay qua đêm của Mỹ chỉ 4,25%.

"Nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm vì lo ngại "chảy máu ngoại tệ". Thống đốc NHNN cũng đã phát biểu trước Quốc hội, nếu tình hình tỉ giá căng thẳng sẽ cân nhắc câu chuyện lãi suất. Nên giảm lãi suất là rất khó, chưa kể câu chuyện cung tiền và lạm phát sẽ căng thẳng", ông Lực cho hay.

TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm- Ảnh 1.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Theo vị chuyên gia này, tín dụng cũng đang tăng trưởng quá cao, và không thể trông chờ vào kênh này, vì đã tăng trưởng khoảng 11% và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tín dụng bất động sản tăng tương đối nhanh, nên không thể trông chờ vào kênh tín dụng ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh phải kiểm soát rủi ro nợ xấu.

Ngược lại, dư địa chính sách tài khóa còn nhiều, nên cần tập trung vào việc cắt giảm thuế, phí; đẩy mạnh quyết liệt câu chuyện giải ngân đầu tư công. Cần tính toán chính sách tài khóa cho năm tới ra sao trong bối cảnh Việt Nam đang sửa đổi rất nhiều luật liên quan tới thuế, phí.

Dư địa về cải cách lúc này cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế nhà nước. Cần phát triển thị trường thị trường bất động sản bền vững hơn, phù hợp với thu nhập của người dân.

Về chính sách thuế quan, ông Lực cho biết xuất khẩu và FDI có dấu hiệu chậm lại. Do đó, cần biện pháp quyết liệt cải cách hoạt động đầu tư kinh doanh, tăng nội lực trong nước, như ngành dệt may cần cập nhật chiến lược mới trong bối cảnh mới.

Tổng Giám đốc VPBank: Thị trường bất động sản đã tưng bừng hơn rất nhiều so với một năm trước, chưa bao giờ lãi suất thấp như bây giờ

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sắp tới, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sẽ không phải đổi ngoại tệ, có thể sử dụng trực tiếp tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán

Sắp tới, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sẽ không phải đổi ngoại tệ, có thể sử dụng trực tiếp tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán Nổi bật

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch Nổi bật

GS. TS. Hoàng Văn Cường: Lạm phát và tăng trưởng giống như anh em sinh đôi, không thể kỳ vọng một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mà lạm phát bằng 0

GS. TS. Hoàng Văn Cường: Lạm phát và tăng trưởng giống như anh em sinh đôi, không thể kỳ vọng một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mà lạm phát bằng 0

00:26 , 27/09/2025
Ngân hàng Shinhan Việt Nam lãi ròng 2.221 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tới 21,19%

Ngân hàng Shinhan Việt Nam lãi ròng 2.221 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tới 21,19%

19:36 , 26/09/2025
Hành trình SHB gieo mạch nguồn văn hóa, thắp lửa tự hào dân tộc

Hành trình SHB gieo mạch nguồn văn hóa, thắp lửa tự hào dân tộc

19:30 , 26/09/2025
AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

17:30 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên