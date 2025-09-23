Tổng Giám đốc VPBank: Thị trường bất động sản đã tưng bừng hơn rất nhiều so với một năm trước, chưa bao giờ lãi suất thấp như bây giờ

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chiều 22/9, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã có những chia sẻ về thị trường bất động hiện nay.

Ông Vinh đánh giá, thị trường bất động sản hiện nay đã rất khác so với một năm trước. Khi đó, nhiều dự án gần như "đóng băng", ngân hàng rơi vào thế bị động, chỉ chờ nợ đến hạn. Nhưng nhờ những bước đi quyết liệt của Chính phủ, bất động sản đã khởi sắc trở lại, kéo theo hệ thống ngân hàng thoát dần nguy cơ nợ xấu và có thêm niềm tin vào sự phục hồi.

"So với một năm trước, thị trường đã tưng bừng hơn rất nhiều. Điều này cho thấy chúng ta đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất", ông nhấn mạnh.

Tòan cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo ông Vinh, giá bất động sản hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mặt bằng giá đất. Nhiều năm qua, ngân sách địa phương được bổ sung nhờ tăng giá đất, nhưng điều đó cũng đẩy chi phí nhà ở lên cao. Khi cộng thêm giá vật liệu và chi phí vốn, bức tranh chung trở nên nặng nề. "Nếu muốn kéo giá xuống, cần một chính sách đất đai tổng thể và quyết liệt hơn. Chỉ có tăng nguồn cung thì thị trường mới tự điều chỉnh", ông phân tích.

Đề cập đến lãi suất, ông Vinh thẳng thắn: "Tôi đã làm ngân hàng 26 năm, chưa bao giờ thấy lãi suất thấp như bây giờ". Ông cho rằng lãi suất là thuận lợi lớn cho cả doanh nghiệp và người dân, nhưng không phải là chiếc "đũa thần". Vấn đề cốt lõi nằm ở thủ tục. Nếu một dự án triển khai trong sáu tháng, doanh nghiệp sẽ không quá bận tâm lãi suất là 7% hay 10%. Nhưng nếu bị treo nhiều năm, "lãi mẹ đẻ lãi con" thì dù lãi suất giảm đến đâu cũng không cứu nổi.

Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, Tổng Giám đốc VPBank tin rằng quý IV năm nay và năm 2026 sẽ là thời điểm giải ngân mạnh mẽ. Ông cũng đồng tình với phương án giao trực tiếp cho các doanh nghiệp bất động sản uy tín triển khai nhà ở xã hội với giá hợp lý. Nhà nước khi đó chỉ cần kiểm soát mục tiêu và ưu đãi đúng địa chỉ, còn doanh nghiệp có thể làm nhanh, làm hiệu quả. "Làm nhà ở xã hội không phải để kinh doanh có lãi, mà là trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận phần thiệt để bù từ lĩnh vực khác", ông khẳng định.