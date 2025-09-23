Thủ tướng: Thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực, góp phần hỗ trợ ngân hàng thoát nợ xấu

Chiều ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương rất rõ của Đảng, Nhà nước: Dứt khoát không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân với tinh thần "an cư lạc nghiệp"; mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta là giành được độc lập, tự do cho dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Phải chỉ rõ vướng cái gì, vướng ở đâu, vướng đến đâu, trách nhiệm của ai, cấp nào, Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, thực hiện tốt các chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản sẽ góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng cao, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; góp phần phát triển đô thị và nông thôn văn minh, hiện đại.

Muốn thực hiện mục tiêu này, các chủ thể liên quan phải chung sức đồng lòng với Chính phủ, phát huy những điểm đã làm tốt, phát hiện, tháo gỡ kịp thời, nhanh, linh hoạt, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, để góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường bất động sản, các đột phá về thể chế và hạ tầng đã, đang và sẽ được đẩy mạnh.

Vừa qua, việc tháo gỡ pháp lý đã được triển khai rất tích cực. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều chỉ đạo quan trọng về hoàn thiện thể chế, pháp luật, trong đó có một số nội dung liên quan thị trường bất động sản, chính sách nhà ở. Thủ tướng cho biết, tinh thần là sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục ban hành văn bản phù hợp để tháo gỡ; đồng thời đã và đang sửa đổi các luật liên quan. Song song với đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược để góp phần giảm chi phí đầu vào cho lĩnh vực bất động sản, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, tăng khả năng tiếp cận của người dân với nhà ở.

Thủ tướng cho biết những nỗ lực nói trên đã đạt những kết quả tích cực. Thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực; góp phần hỗ trợ ngân hàng thoát nợ xấu (theo báo cáo của NHNN, dư nợ cho vay bất động sản tăng nhưng đúng hướng, kiểm soát được nợ xấu; điều này sẽ góp phần thúc đẩy thị trường trong thời gian tới đây vì cần có độ trễ), các dự án được tháo gỡ đã phục hồi, tăng trưởng trở lại; nhà ở xã hội chuyển biến rất tích cực. Đáng lưu ý là bất động sản công nghiệp, logistics phát triển tốt.

Việc tích cực tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách giúp thị trường này phát triển lành mạnh, an toàn, đột phá nhưng bình đẳng, hiệu quả, góp phần cải thiện chỗ ở cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất cơ bản, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập của người dân; mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cũng theo Thủ tướng, gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội chưa giải ngân được nhiều.

Khẳng định phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự của quốc gia, của nhân dân, rất quan trọng, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, phải có tư duy phù hợp, hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ hai, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách cho thông thoáng, thuận tiện. Đơn cử, Thủ tướng đề nghị, bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, nghiên cứu dành áp dụng dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Thủ tướng chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới như sau:

Thứ ba, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền có liên quan thị trường bất động sản và nhà ở xã hội của các cơ quan có thẩm quyền, để giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, tinh thần là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", chuyển trạng thái từ quản lý là chính, "không quản được thì cấm" sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư là các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu, thông qua giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Thứ năm, về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm.

Thứ sáu, sử dụng các chính sách tài khóa về thuế, phí, lệ phí để điều tiết, góp phần giảm chi phí, sử dụng các công cụ chính sách khác như cho vay, phát hành trái phiếu…

Thứ bẩy, nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Thứ tám, NHNN nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan lãi suất cho vay, thời gian cho vay phù hợp, thủ tục thuận lợi; có chính sách và chế tài phù hợp với các ngân hàng làm tốt và làm chưa tốt; các ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và ứng dụng khoa học công nghệ để tiết giảm chi phí.

Thứ chín, địa phương cân đối ngân sách để đầu tư cho hạ tầng và hỗ trợ lãi suất cho vay. Các Bộ sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 9.

Thứ mười, quy định về giá nguyên vật liệu có hệ số dao động phù hợp với biến động của thị trường; giao địa phương thực hiện để bảo đảm thông thoáng, sát thực tế.

Mười một, Bộ Xây dựng nghiên cứu để Chính phủ ban hành nghị quyết, giao một số doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tài triển khai một số dự án nhà ở xã hội theo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.



