Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
How Money - Hiểu Tiền
How Money - Hiểu Tiền
xem chi tiết

Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tháng 9/2025: Ngân hàng nào có lãi suất 24 tháng cao nhất?

19-09-2025 - 11:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tháng 9/2025: Ngân hàng nào có lãi suất 24 tháng cao nhất?

Với mạng lưới rộng lớn và uy tín trên thị trường, 4 ngân hàng thương mại quốc doanh hiện chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Trong tháng 9/2025, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Cụ thể, Agribank hiện áp dụng lãi suất 4,8%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại quầy. 

BIDV cũng đang niêm yết mức lãi suất tương đương là 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. 

Tương tự, VietinBank áp dụng lãi suất 4,8%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng. 

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 24 tháng thấp nhất trong nhóm Big4, với mức 4,7%/năm – thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với ba ngân hàng còn lại.

Ngân hàngLãi suất kỳ hạn 24 tháng (gửi tại quầy)
Agribank4,8%/năm
BIDV4,8%/năm
VietinBank4,8%/năm
Vietcombank4,7%/năm

Với số tiền gửi 100 triệu đồng, gửi kỳ hạn 24 tháng tại Agribank, BIDV hoặc VietinBank (lãi suất 4,8%/năm) sẽ nhận được 9,6 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm. Trong khi số tiền lãi tại Vietcombank với cùng số tiền gửi và kỳ hạn trên là 9,4 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi sau 2 năm là 200.000 đồng – một con số không lớn, nhưng cũng đáng cân nhắc nếu gửi số tiền lớn hơn hoặc nhiều sổ tiết kiệm cùng lúc, đặc biệt là khi ba ngân hàng Agribank, BIDV và VietinBank có mạng lưới rộng khắp cả nước, lớn hơn nhiều so với Vietcombank giúp giao dịch thuận tiện hơn.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là “người dẫn dắt” xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất tốt nhất

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng đua tăng vốn, gia cố ‘bộ đệm’

Ngân hàng đua tăng vốn, gia cố ‘bộ đệm’ Nổi bật

NHNN chính thức đưa cho vay ngang hàng vào thử nghiệm: Mỗi khách hàng vay tối đa 100 triệu/nền tảng P2P Lending, phải báo cáo nhóm nợ lên CIC

NHNN chính thức đưa cho vay ngang hàng vào thử nghiệm: Mỗi khách hàng vay tối đa 100 triệu/nền tảng P2P Lending, phải báo cáo nhóm nợ lên CIC Nổi bật

Từ vốn đến quản lý: ACB giúp hộ kinh doanh “lên đời” doanh nghiệp

Từ vốn đến quản lý: ACB giúp hộ kinh doanh “lên đời” doanh nghiệp

09:47 , 19/09/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi?

Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi?

09:37 , 19/09/2025
Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?

Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?

09:23 , 19/09/2025
Sáng 19/9: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm, giá vàng SJC đứng im

Sáng 19/9: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm, giá vàng SJC đứng im

09:14 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên