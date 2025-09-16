Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất tốt nhất

16-09-2025 - 18:52 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất huy động tại Nam A Bank hiện dao động trong khoảng 3,2 - 5,8%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất 5,8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trực tuyến với kỳ hạn 18-24 tháng.

Lãi suất tiền gửi thông thường Nam A Bank tháng 9

Trong tháng 9, lãi suất huy động tại quầy của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) dao động trong khoảng 0,5 - 5,6%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng cùng lãi suất 0,5%/năm. các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất lần lượt 3,2%/năm và 3,3%/năm. Kỳ hạn 3 tháng duy trì ở mức 3,8%/năm, trong khi kỳ hạn 4 - 5 tháng giữ nguyên ở 4%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng được hưởng lãi suất 4,8%/năm. Các kỳ hạn 9 - 11 tháng là 5%/năm.

Kỳ hạn 12 - 13 tháng giữ mức 5,3%/năm, kỳ hạn 14 - 17 tháng ở 5,4%/năm, và kỳ hạn 18 - 35 tháng được áp dụng mức cao nhất 5,6%/năm.

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

Lãi đầu kỳ

Lãi hàng quý

Lãi 06 tháng/lần

KKH

0.50

-

-

-

-

01 tuần

0.50

-

-

-

-

02 tuần

0.50

-

-

-

-

03 tuần

0.50

-

-

-

-

01 tháng

3.20

-

3.19

-

-

02 tháng

3.30

3.29

3.28

-

-

03 tháng

3.80

3.78

3.76

-

-

04 tháng

4.00

3.98

3.94

-

-

05 tháng

4.00

3.97

3.93

-

-

06 tháng

4.70

4.65

4.59

4.67

-

07 tháng

4.90

4.84

4.76

-

-

08 tháng

4.90

4.83

4.74

-

-

09 tháng

5.00

4.91

4.81

4.93

-

10 tháng

5.00

4.90

4.80

-

-

11 tháng

5.00

4.89

4.78

-

-

12 tháng

5.30

5.17

5.03

5.19

5.23

13 tháng

5.30

5.16

5.01

-

-

14 tháng

5.40

5.24

5.07

-

-

15 tháng

5.40

5.23

5.05

5.25

-

16 tháng

5.40

5.22

5.03

-

-

17 tháng

5.40

5.21

5.01

-

-

18 tháng

5.60

5.38

5.16

5.41

5.45

19 tháng

5.60

5.37

5.14

-

-

20 tháng

5.60

5.36

5.12

-

-

21 tháng

5.60

5.35

5.10

5.37

-

22 tháng

5.60

5.34

5.07

-

-

23 tháng

5.60

5.33

5.05

-

-

24 tháng (**)

-

5.80

5.03

5.34

5.37

25 tháng

5.60

5.30

5.01

-

-

26 tháng

5.60

5.29

4.99

-

-

27 tháng

5.60

5.28

4.97

5.30

-

28 tháng

5.60

5.27

4.95

-

-

29 tháng

5.60

5.26

4.93

-

-

30 tháng

5.60

5.25

4.91

5.27

5.31

31 tháng

5.60

5.24

4.89

-

-

32 tháng

5.60

5.23

4.87

-

-

33 tháng

5.60

5.21

4.85

5.24

-

34 tháng

5.60

5.20

4.83

-

-

35 tháng

5.60

5.19

4.81

-

-

36 tháng (***)

-

5.18

4.79

5.21

5.24

Nguồn: Nam A Bank.

Ngoài lĩnh lãi cuối kỳ, Nam A Bank cũng cung cấp các phương thức lĩnh lãi khác như:

- Lĩnh lãi hàng tháng với lãi suất từ 3,29 - 5,80%/năm

- Lĩnh lãi đầu kỳ với lãi suất từ 3,19 - 5,16%/năm-

- Lĩnh lãi hàng quý với lãi suất từ 4,67 - 5,41%/năm

- Lĩnh lãi 6 tháng/lần với lãi suất từ 5,23 - 5,45%/năm

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến Nam A Bank tháng 9

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Nam A Bank hiện dao động từ 0,5 - 5,8%/năm.

Đối với kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất áp dụng là 0,50% cho các khoản gửi 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần. Với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất dao động từ 3,80% - 4,00%, trong đó kỳ hạn 2 tháng đạt 3,90%. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tăng đáng kể, với mức 4,90% cho 6 tháng, 5,10% cho 7-8 tháng, và 5,20% cho 9-11 tháng. Đặc biệt, các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên có lãi suất hấp dẫn hơn, từ 5,50% (12-13 tháng), 5,60% (14-17 tháng) đến mức cao nhất 5,80% cho các kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng. 

Nhìn chung, lãi suất tăng dần theo kỳ hạn, mang lại lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên sự ổn định và lợi nhuận cao khi gửi tiết kiệm dài hạn.

Kỳ hạn (tháng)

Lãi cuối kỳ

01 tuần

0.50

 

02 tuần

0.50

 

03 tuần

0.50

 

01 tháng

3.80

 

02 tháng

3.90

 

03 tháng

4.00

04 tháng

4.00

05 tháng

4.00

06 tháng

4.90

 

07 tháng

5.10

 

08 tháng

5.10

 

09 tháng

5.20

 

10 tháng

5.20

 

11 tháng

5.20

 

12 tháng

5.50

 

13 tháng

 

5.50

 

14 tháng

5.60

 

15 tháng

5.60

 

16 tháng

5.60

 

17 tháng

5.60

 

18 tháng

5.80

 

24 tháng

5.80

36 tháng

5.80

Nguồn: Nam A Bank

Lãi suất ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tháng 9/2025: Ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 16/9: Giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt bật tăng trở lại

Sáng 16/9: Giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt bật tăng trở lại Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt Nổi bật

Vì sao giá vàng nhẫn giảm chậm hơn vàng miếng?

Vì sao giá vàng nhẫn giảm chậm hơn vàng miếng?

15:44 , 16/09/2025
Dấu ấn SHB tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Dấu ấn SHB tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

15:30 , 16/09/2025
Lãi suất ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tháng 9/2025: Ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Lãi suất ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tháng 9/2025: Ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

14:38 , 16/09/2025
Đánh thuế giao dịch vàng

Đánh thuế giao dịch vàng

11:33 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên