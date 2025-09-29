Một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên sát trần quy định
Ngân hàng này vừa điều chỉnh tăng 0,1-0,2%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn 1-11 tháng. Trong đó, kỳ hạn 5 tháng có lãi suất có 4,7%/năm, tiệm cận mức trần theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng (4,75%/năm).
Ngân hàng TMCP Bac A (Bac A Bank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng cho các khoản tiền gửi.
Đối với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, Bac A Bank tăng lãi suất thêm 0,2%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng đạt 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,4%/năm, và kỳ hạn 5 tháng là 4,5%/năm.
Các kỳ hạn từ 6-8 tháng được điều chỉnh tăng 0,15%/năm, lên mức 5,4%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 9-11 tháng tăng 0,1%/năm, niêm yết ở mức 5,45%/năm.
Lãi suất các kỳ hạn từ 12-36 tháng được Bac A Bank giữ nguyên, với lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,6%/năm, và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,8%/năm.
Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, Bac A Bank tăng lãi suất 0,2%/năm cho kỳ hạn 1-4 tháng, 0,1%/năm cho kỳ hạn 5 tháng, 0,15%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, và 0,1%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng. Cụ thể, lãi suất mới nhất dành cho các kỳ hạn này lần lượt là: 1-2 tháng đạt 4,2%/năm, 3 tháng là 4,5%/năm, 4 tháng là 4,6%/năm, 5 tháng là 4,7%/năm, 6-8 tháng là 5,6%/năm, và 9-11 tháng là 5,65%/năm. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên, với kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,8%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất tại Bac A Bank áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng, đạt 6%/năm.
Với đợt điều chỉnh này, Bac A Bank là một trong những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất cho các kỳ hạn dưới 6 tháng. Trong đó, kỳ hạn 5 tháng có mức lãi suất 4,7%/năm, tiệm cận mức trần theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng (4,75%/năm).
