Đã thống nhất số lượng và đặt hàng, người mua khẳng định sẽ chuyển khoản ngay: Chủ tiệm bất ngờ đổi ý và báo công an

Ngày 08/12/2025, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an phường Minh Xuân vừa ngăn chặn thành công 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, anh N.T.T (trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ hậu cần của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang, đồng thời cung cấp địa chỉ, tên chỉ huy và vị trí công tác để tạo lòng tin với anh T.

Sau khi nói chuyện, đối tượng tiếp tục kết nối bạn Zalo có tên là Nguyễn Văn Thắng, sử dụng ảnh đại diện mặc quân phục, gửi kèm giấy ra vào cổng, bảng kê mua hàng, có dấu mộc đỏ củng cố uy tín với anh T.; đồng thời đặt mua 100 chiếc giường tầng quân đội với giá trị hàng trăm triệu đồng và hứa chuyển tiền ngay khi thống nhất số lượng.

Tuy nhiên, sau khi gửi ảnh "giấy giới thiệu" và "hợp đồng đặt hàng", đối tượng lại giới thiệu thêm một doanh nghiệp (ảo) là "nhà cung cấp quen thuộc của quân đội" để anh T. liên hệ lấy hàng mẫu.

Sau khi gọi điện cho doanh nghiệp ảo, anh T. được doanh nghiệp yêu cầu chuyển khoản trước 30 triệu đồng. Anh T. thấy nghi vấn nên báo cáo đến Công an phường Minh Xuân. Qua xác minh, Công an phường đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo; đồng thời giải thích cho anh T. về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Mẫu phiếu xuất kho hàng hóa giả mạo (trái) và Giấy ra vào giả mạo.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như trên; hạn chế tối đa việc liên hệ với người lạ qua các tài khoản mạng xã hội; tuyệt đối không giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cho người lạ... để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an