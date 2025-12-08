Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã thống nhất số lượng và đặt hàng, người mua khẳng định sẽ chuyển khoản ngay: Chủ tiệm bất ngờ đổi ý và báo công an

08-12-2025 - 20:36 PM | Smart Money

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Dù "người mua" hứa chuyển khoản ngay đồng thời cung cấp nhiều giấy tờ chứng minh, anh N.T.T. nhận thấy có điểm nghi vấn, liền tới công an trình báo sự việc

Ngày 08/12/2025, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an phường Minh Xuân vừa ngăn chặn thành công 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, anh N.T.T (trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ hậu cần của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang, đồng thời cung cấp địa chỉ, tên chỉ huy và vị trí công tác để tạo lòng tin với anh T.

Sau khi nói chuyện, đối tượng tiếp tục kết nối bạn Zalo có tên là Nguyễn Văn Thắng, sử dụng ảnh đại diện mặc quân phục, gửi kèm giấy ra vào cổng, bảng kê mua hàng, có dấu mộc đỏ củng cố uy tín với anh T.; đồng thời đặt mua 100 chiếc giường tầng quân đội với giá trị hàng trăm triệu đồng và hứa chuyển tiền ngay khi thống nhất số lượng.

Tuy nhiên, sau khi gửi ảnh "giấy giới thiệu" và "hợp đồng đặt hàng", đối tượng lại giới thiệu thêm một doanh nghiệp (ảo) là "nhà cung cấp quen thuộc của quân đội" để anh T. liên hệ lấy hàng mẫu.

Sau khi gọi điện cho doanh nghiệp ảo, anh T. được doanh nghiệp yêu cầu chuyển khoản trước 30 triệu đồng. Anh T. thấy nghi vấn nên báo cáo đến Công an phường Minh Xuân. Qua xác minh, Công an phường đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo; đồng thời giải thích cho anh T. về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Đã thống nhất số lượng và đặt hàng, người mua khẳng định sẽ chuyển khoản ngay: Chủ tiệm bất ngờ đổi ý và báo công an- Ảnh 1.

Mẫu phiếu xuất kho hàng hóa giả mạo (trái) và Giấy ra vào giả mạo.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như trên; hạn chế tối đa việc liên hệ với người lạ qua các tài khoản mạng xã hội; tuyệt đối không giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cho người lạ... để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cách kiểm tra điểm tín dụng nhanh, dễ dàng trước khi vay ngân hàng

Cách kiểm tra điểm tín dụng nhanh, dễ dàng trước khi vay ngân hàng Nổi bật

Một ngân hàng vừa thông báo: Dừng toàn bộ giao dịch rút, chuyển tiền đối với các tài khoản sau

Một ngân hàng vừa thông báo: Dừng toàn bộ giao dịch rút, chuyển tiền đối với các tài khoản sau Nổi bật

Hơn 20 ngày nữa, Agribank sẽ dừng giao dịch với những tài khoản này

Hơn 20 ngày nữa, Agribank sẽ dừng giao dịch với những tài khoản này

19:49 , 08/12/2025
"Chủ nhà hàng ra chợ mua con cá, lá rau, sạp hàng nào có hóa đơn chứng từ thì khả năng cao sẽ được chọn"

"Chủ nhà hàng ra chợ mua con cá, lá rau, sạp hàng nào có hóa đơn chứng từ thì khả năng cao sẽ được chọn"

18:44 , 08/12/2025
Ngân hàng sẽ chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng thuộc những trường hợp sau

Ngân hàng sẽ chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng thuộc những trường hợp sau

14:56 , 08/12/2025
Ngân hàng phát cảnh báo người thường dùng ví điện tử đặc biệt lưu ý!

Ngân hàng phát cảnh báo người thường dùng ví điện tử đặc biệt lưu ý!

14:45 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên