Có 6 thứ càng mua càng khổ: Nhà cửa chật không còn chỗ thở, ví tiền chưa đầy đã rỗng tuếch

Không ít người có thói quen mua sắm dư thừa, để rồi trong nhà chật kín những món đồ ít khi đụng đến. Nghe thì tưởng không ảnh hưởng gì, nhưng thực tế vừa chiếm diện tích, vừa khiến bạn lãng phí tiền bạc. Dưới đây là 6 món đồ điển hình mà bạn không nên giữ quá nhiều trong nhà.

1. Thiết bị tập thể dục

Rất nhiều gia đình từng bỏ tiền mua máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục với hy vọng sẽ rèn luyện thể thao tại nhà. Thế nhưng, phần lớn thiết bị nhanh chóng bị bỏ xó, chỉ sau vài lần sử dụng. Những món đồ cồng kềnh này vừa chiếm chỗ vừa dễ thành ổ bụi. Nếu thực sự muốn mua, bạn nên cân nhắc kỹ thói quen tập luyện và diện tích nhà ở, tránh tâm lý "thấy hay, thấy rẻ là mua", để rồi phí tiền vô ích.

2. Đồ dùng cho em bé

Trẻ con lớn rất nhanh, nên nhiều món như xe đẩy, nôi, ghế tập ăn thường chỉ dùng được vài tháng đến một năm. Nếu mua sắm ồ ạt, chúng chẳng mấy chốc biến thành đống đồ cồng kềnh, vừa chiếm diện tích vừa khó thanh lý. Thay vì tích trữ đủ loại, bạn nên chọn những món thật sự cần thiết cho từng giai đoạn phát triển của bé, vừa tiết kiệm, vừa giữ cho nhà cửa gọn gàng.

3. Đồ dùng cho thú cưng

Người nuôi thú cưng thường dễ sa đà vào việc mua sắm đủ loại phụ kiện, từ quần áo, vòng cổ đến đồ chơi đủ kiểu cho "các boss". Nhưng thực tế, thú cưng không cần quá nhiều món đồ như vậy. Nếu không kiểm soát, nhà bạn sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những thứ gần như không dùng đến. Để tránh lãng phí và chật chội, hãy chỉ sắm những vật dụng thật sự thiết yếu, vừa đảm bảo thú cưng được chăm sóc thoải mái, vừa giữ không gian sống gọn gàng cho gia đình.

4. Đồ gia dụng nhỏ trong bếp

Máy làm bánh mì, nồi chiên không dầu, máy ép trái cây... ban đầu nghe hấp dẫn nhưng nhiều gia đình mua về chỉ dùng vài lần rồi bỏ. Nếu bếp đã chật mà cứ chất đầy những món đồ ít khi sử dụng, chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy bếp chẳng còn chỗ nấu nướng.

5. Cây xanh và hoa cảnh

Cây hoa giúp nhà cửa thêm sức sống nhưng mua quá nhiều lại phản tác dụng. Nhiều gia đình vì ham rẻ hoặc theo phong trào mà rước về hàng loạt chậu cây chậu hoa, kết quả không chăm nổi, khiến hoa lá thi nhau héo, vừa mất thẩm mỹ vừa tạo cảm giác u ám cho nhà cửa. Lời `ãy chỉ nên chọn vài chậu phù hợp, dễ chăm sóc và bố trí cân đối với diện tích.

6. Nội thất cũ

Nhiều gia đình có thói quen mua sắm nội thất cũ vì thấy giá rẻ hoặc kiểu dáng độc lạ. Nhưng cần biết rằng cứ mỗi lần mang thêm một món về là không gian lại bị thu hẹp vài centimet. Đặc biệt với những đồ cồng kềnh như bàn ghế, tủ gỗ, chỉ cần dư một chiếc cũng đủ khiến nhà cửa trở nên chật chội, khó sắp xếp. Thay vì mua theo cảm hứng, hãy cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng và diện tích thực tế.

Theo Toutiao