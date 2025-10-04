Có 6 tỷ trong ngân hàng, nhà xe đủ cả nhưng không vui nổi

Người chưa ổn định tài chính, thiếu cả nhà lẫn xe thì đương nhiên là có nhiều thứ phải lo. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc có tiền, có tài sản rồi thì được nhẹ đầu, chẳng phải nghĩ gì. Tâm sự của chàng trai trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Có tất cả, thiếu định hướng

Trong bài chia sẻ của mình, anh cho biết bản thân hiện đã 31 tuổi. Năm 27 tuổi đã kết hôn nhưng cũng ly hôn ngay sau 5 tháng chung sống, vì 2 người không hợp nhau. Từ đó trở đi, anh chỉ tập trung làm việc, cũng tự thân mua được 1 căn nhà.

"Đợt vừa rồi giá nhà cao nên mình bán căn đó rồi, cũng lãi. Bán xong về quê ở với bố mẹ. Hiện tại mình có 6 tỷ tiền mặt đang gửi ngân hàng, năm nay khó khăn nên mình cũng không dám đầu tư gì. Ngoài ra còn 1 căn chung cư đang trả góp ở tỉnh, 1 ô tô.

Nhưng mình cảm thấy rất mất phương hướng, không biết làm gì với số tiền kia, cũng không muốn cưới xin gì tầm này. Du lịch thì trước đây mình cũng đi hết Việt Nam rồi. Có lẽ sẽ nhiều người sẽ cười cợt mình, nghĩ mình dở hơi nhưng thật sự mình đang rất rối bời và chán nản. Mong nhận được lời khuyên của mọi người" - Anh viết.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời động viên, khích lệ, phần lớn mọi người cũng không biết phải nói hay khuyên chàng trai này điều gì. Hóa ra khi có đủ cả rồi, người ta lại dễ rơi vào trạng thái vô định và khó thoát ra, đúng là cuộc đời chẳng cho ai tất cả. Mà suy cho cùng, mỗi giai đoạn, mỗi tình cảnh lại có cái thế khó riêng của nó. Đó là điều nhiều người cảm nhận được sau những lời giãi bày của chủ bài đăng.

"Mình hiểu cái cảm giác chẳng thiết tha gì với tất cả mọi thứ, và cũng không biết phải làm gì. Trước đây mình cũng từng có thời gian như vậy nhưng vì còn áp lực tài chính nên vẫn phải cố mà đi làm dù rất chán, sau đó may mắn gặp được môi trường tốt nên tinh thần cũng dần ổn định hơn. Chứ nếu lúc đó mà mình không có áp lực về tiền (như bạn bây giờ) thì cũng không dám hình dung ra sao nữa" - Một người bày tỏ.

"31 tuổi mà tài sản chừng đó thì trước đây, chắc cũng cày cuốc dữ lắm. Giờ cứ cho mình nghỉ ngơi thôi, đi hết Việt nam rồi thì mình sang nước ngoài, cứ đi cho có trải nghiệm, rồi chăm sóc bản thân, tập gym, đá bóng, cầu lông, bơi lội,... chọn lấy 1 môn mình thích và tập đều hàng ngày, dần dần sẽ khá hơn thôi bro. Hạn chế ở nhà nhé, mụ mị người ra đấy" - Một người khuyên.

"Mới 31 tuổi mà có nhà, có xe, có 6 tỷ thì bạn giỏi thật. Chắc mấy năm trước bào sức kiếm tiền quá nên giờ suy nhược tinh thần đó, dễ hiểu thôi. Con người mà, nên tạm nghỉ ngơi đã" - Một người động viên.

Cân bằng thế nào trên hành trình kiếm tiền, mua nhà tậu xe?

Kiếm tiền là việc cần làm, chúng ta đều biết điều đó, nhưng nếu chỉ biết lao vào làm việc mà không biết chăm sóc bản thân, không biết tìm cho mình niềm vui và sự cân bằng, chẳng sớm thì muộn, chúng ta cũng rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần.

Ảnh minh họa

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ,... là những thước đo vật chất, có thể đem lại cảm giác an toàn và thoải mái nhất định, nhưng không thể thay thế được những giá trị tinh thần. Không ít người cho rằng phải cày cuốc thật nhiều, phải tích lũy thật nhanh để ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện tận hưởng. Nhưng sự thật là nếu dồn sức cho việc kiếm tiền mà bỏ qua việc chăm sóc bản thân, xây dựng các mối quan hệ chất lượng, người ta dễ rơi vào trạng thái "có tất cả nhưng thấy như chẳng có gì" - tức là vật chất đầy đủ nhưng tâm hồn trống rỗng, giống như chàng trai trong câu chuyện phía trên.

Thế nên cân bằng giữa làm việc - kiếm tiền - tận hưởng trở thành một kỹ năng sống quan trọng. Cân bằng không có nghĩa là lười biếng hay buông bỏ mục tiêu tài chính, mà là biết đâu là lúc nên cố, đâu là thời điểm cần nghỉ ngơi để hồi phục.

Cân bằng không phải là một trạng thái bất biến mà là quá trình điều chỉnh liên tục. Sẽ có lúc bạn thấy mình nghiêng về phía công việc nhiều hơn, rồi lại có giai đoạn muốn dành nhiều thời gian tận hưởng. Quan trọng là mỗi người đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết. Đó mới chính là cách để tiền bạc trở thành nguồn lực nâng đỡ, chứ không phải là gánh nặng trói buộc cuộc sống.