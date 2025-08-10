Cô dâu An Giang từng lên báo Mỹ kể hành trình bỉm sữa nơi đất khách: Điều xa hoa nhất là lần đầu ôm con trong tay

Cô dâu Tuyết Nhi – người từng khiến cộng đồng mạng xôn xao với đám cưới cổ tích tại An Giang, lên cả báo Mỹ giờ đây lại gây xúc động với vai trò mới: làm mẹ lần đầu giữa đất khách.

Từng được gọi là "cô dâu trong mơ", giờ là mẹ trẻ giữa New York

Cô dâu An Giang từng gây xôn xao MXH

Sau đám cưới đẹp như mơ, vợ chồng Nhi – Sam định cư tại Mỹ. Nhi kể lại khoảnh khắc phát hiện mình mang thai khi vừa quay lại Mỹ: "Rất bất ngờ vì trước đó mình còn thử nhầm que thử do không đọc kỹ hướng dẫn. Lúc báo tin, anh Sam đang làm việc, anh hai thì ngồi ở phòng khách, cả hai đều tưởng mình lại đùa. Nhưng thật ra mình đã chờ đợi em bé này từ rất lâu".

Mang thai nơi đất khách là trải nghiệm không dễ. Không có mẹ ruột bên cạnh, lại không quá nhiều bạn thân như ở quê nhà. Nhưng với Nhi, tình cảm gia đình chồng đã bù đắp tất cả. Cô nhớ lại: "May mắn là mình không bị ốm nghén. Cả nhà chồng đều làm ngành y nên chăm sóc kỹ lắm. Đôi lúc cũng nhớ ba mẹ nhưng ông bà đã bay sang từ sớm để đón cháu chào đời, nên mình thấy ấm áp hơn nhiều".

Bà bầu "số hưởng"

Khoảnh khắc xúc động nhất với Nhi không phải là ngày biết mình có bầu, mà là lúc biết em bé là một bé gái trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.

"Ai cũng nghĩ mình có bé trai. Nhưng hoá ra là bé gái, giống như 2 anh của Sam đều có con gái đầu lòng. Vậy là cả 3 anh em đều có 3 'tiểu công chúa' hết. Mình vui và hạnh phúc lắm" , bà mẹ trẻ cho biết.

Tình yêu và tình thân "xa hoa" theo cách riêng

Từng được biết đến với hình ảnh "cô dâu hồi môn trăm tỷ", váy cưới đính pha lê, nhưng khi được hỏi điều gì khiến bản thân thấy giá trị và xa hoa nhất trong cuộc sống hiện tại, Nhi không ngần ngại đáp:

"Đó là tình yêu của gia đình hai bên. Khi có em bé, ba mẹ hai bên yêu bé gấp đôi yêu thương tụi mình. Tình cảm gia đình mới là điều quý giá nhất, hơn mọi xa hoa vật chất".

Chồng Nhi là ông bố bỉm sữa rất khéo tay, chu đáo

Tình yêu đó còn thể hiện rõ qua cách chồng cô – anh Sam thay đổi sau khi lên chức bố.

"Trước đây anh Sam hay chơi tennis cuối tuần. Giờ về nhà là dành trọn thời gian cho gia đình. Anh sợ mình mệt nên tìm người giúp việc mình ưng ý nhất. Anh thay tã, chăm con và chia sẻ mọi việc với mình. Vậy nên mình không cảm thấy đơn độc dù xa quê" , Nhi cho biết.

Dù sống ở Mỹ, vợ chồng Nhi vẫn giữ gìn nhiều nét nuôi dạy con theo phong cách Á Đông: "Cả nhà đều nói tiếng Việt với bé. Ăn dặm thì linh hoạt chứ không rập khuôn, nhưng luôn đảm bảo dinh dưỡng cho con".

Mẹ 1 con body quyến rũ

Gửi lời đến các bà mẹ trẻ xa quê, Nhi nhắn nhủ:

" Hãy chăm sóc bản thân trước tiên, mẹ khỏe thì con mới khỏe. Đừng ngại chia sẻ, hãy cùng chồng chuẩn bị kiến thức từ sớm. Ở xa nhà sẽ khó khăn, nhưng cũng giúp mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và ít bị chi phối bởi quá nhiều ý kiến xung quanh".

Từ cô dâu từng khiến người ta ngưỡng mộ vì hôn lễ đẹp như cổ tích, đến bà mẹ bỉm sữa giữ vững tinh thần nhẹ nhàng, lạc quan giữa New York, hành trình của Nhi là lời nhắc dịu dàng: Hạnh phúc thật sự không nằm ở váy cưới pha lê hay căn nhà triệu đô mà là ở điều giản đơn cuộc sống, những lần thức đêm bên con, những ánh mắt yêu thương không cần ngôn ngữ và khoảnh khắc lần đầu được ôm sinh linh nhỏ bé do chính mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày.