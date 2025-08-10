Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 1 triệu người vào xem Ngô Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ về 1.001 ngày chờ đợi bé Gạo

10-08-2025 - 16:48 PM | Lifestyle

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân về “1.001 ngày” chờ đợi con yêu đã khiến gần 1 triệu người xúc động, đồng loạt gửi lời chúc mừng “đả nữ” và ông xã Huy Trần.

Ngô Thanh Vân vừa đăng tải trên mạng xã hội câu chuyện 1.001 ngày đầy cảm xúc - hành trình dài từ khi bắt đầu tìm kiếm thiên thần nhỏ đến khoảnh khắc chào đón bé Gạo. Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút gần 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ.

Nữ diễn viên không chỉ bộc bạch niềm hạnh phúc khi lần đầu nghe tiếng khóc của con, mà còn gửi lời tri ân sâu sắc đến ekip y tế đã đồng hành cùng mình. Những dòng chữ giản dị nhưng chứa đựng cả tình yêu, sự kiên nhẫn và nghị lực của một người mẹ khiến công chúng không khỏi rưng rưng.

Cô cho biết, hai năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang thai, tất cả tạo nên con số 1.001 - quãng thời gian dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mình. "Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể… đã có lúc mẹ tưởng mình không thể đi tiếp. Nhưng rồi hôm nay, khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến.

Mẹ nhìn thấy con một cách trọn vẹn, khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ. Một niềm hạnh phúc dâng trào, nghẹn lại, không thể diễn tả thành lời" - nữ diễn viên viết.

Ngô Thanh Vân nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc bé Gạo khỏe mạnh cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ. “Ba mẹ đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chào đón con đến với thế giới muôn màu này. Cảm ơn con đã chọn ba mẹ, đã đến để hoàn thiện cuộc đời này của ba mẹ. Từ hôm nay, mình sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, con nhé.

Mẹ yêu con…", cô chia sẻ.

Không quên gửi lời cảm ơn, Ngô Thanh Vân bày tỏ lòng tri ân tới các y bác sĩ, ekip y khoa đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường mang thai và sinh nở.

Khoảnh khắc này đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời của Ngô Thanh Vân và Huy Trần – mở ra hành trình làm cha mẹ đầy yêu thương, trách nhiệm và hạnh phúc.

10 diễn viên bị ghét nhất Trung Quốc: Triệu Lộ Tư xếp thứ 2, hạng 1 từ ngoại hình đến nhân cách đều âm điểm

Theo Tú Linh

