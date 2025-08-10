10 diễn viên bị ghét nhất Trung Quốc: Triệu Lộ Tư xếp thứ 2, hạng 1 từ ngoại hình đến nhân cách đều âm điểm

Trong giới giải trí nói chung và làng phim Trung Quốc nói riêng, không phải cứ có tài năng hay gia thế vững chắc là sẽ được khán giả yêu mến. Dù sở hữu diễn xuất được đánh giá cao, có bệ phóng vững chắc từ gia đình quyền lực hay liên tục góp mặt trong các bộ phim ăn khách, một số ngôi sao vẫn bị công chúng "ghét cay ghét đắng". Từ Triệu Lộ Tư bị gán mác "trà xanh", Hướng Tả với gia thế khủng nhưng diễn xuất thảm họa, cho đến Châu Vũ Đồng có diễn xuất tốt nhưng lại lộ tính xấu ích kỷ, và cả những diễn viên trẻ được nâng đỡ nhưng vẫn không chiếm được cảm tình, tất cả đều cho thấy con đường chinh phục khán giả không hề dễ dàng.

1. Hướng Tả

Hướng Tả, con trai của “ông trùm” giải trí Hướng Hoa Cường, bước vào làng giải trí với xuất phát điểm thuận lợi nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Được đào tạo bài bản về võ thuật và từng nuôi ước mơ trở thành diễn viên hành động, song sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên lại không đạt được thành tựu đáng kể. Hướng Tả từng góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như Thần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Hoắc Nguyên Giáp. Tuy nhiên, những vai diễn này không để lại dấu ấn, khiến tên tuổi của nam diễn viên mờ nhạt. Sau gần 20 năm hoạt động, truyền thông Trung Quốc thậm chí xếp Hướng Tả vào nhóm “diễn xuất thảm họa”. Gần đây, khi tham gia chương trình thực tế Lớp học siêu việt 2, anh tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích từ khán giả vì kỹ năng diễn xuất yếu kém thậm chí khán giả còn yêu cầu loại anh khỏi chương trình.

Trước những thất bại ở mảng điện ảnh, Hướng Tả thử sức với phong cách hài hước. Dù vậy, bộ phim Môn tiền bảo địa mà nam diễn viên thủ vai chính lại vấp phải phản ứng tiêu cực do biểu cảm lố lăng và diễn xuất thiếu thuyết phục. Tác phẩm này còn trở thành “bom xịt” phòng vé, thua lỗ hơn 700 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, Hướng Tả tiếp tục các chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của công chúng, khi anh bắt đầu thay đổi phong cách thời trang, thậm chí thường xuyên hóa trang thành phụ nữ và tạo dáng gợi cảm. Nam diễn viên lý giải rằng đây là cách “giải phóng bản thân” và mang lại tiếng cười cho khán giả, dù hình ảnh này gây ra nhiều tranh cãi.

Bên cạnh sự nghiệp diễn viên đầy tai tiếng, đời sống riêng tư của Hướng Tả tiếp tục khiến khán giả ngán ngẩm khi vợ đang mang thai lần hai, nam diễn viên bị bắt gặp ngoại tình. Sự việc khiến hình ảnh của anh xuống dốc nghiêm trọng, buộc Hướng Tả phải nhanh chóng đưa vợ con đi du lịch để xoa dịu dư luận.

2. Triệu Lộ Tư

Những năm đầu sự nghiệp, Triệu Lộ Tư được khán giả yêu mến và mệnh danh là "thánh nữ xuyên không". Tuy nhiên, danh tiếng của cô nhanh chóng sa sút, bị gán mác "em gái trà xanh" và tẩy chay diện rộng. Cô bị chỉ trích vì liên tiếp có những chiêu trò tạo scandal để nổi tiếng nhờ tên tuổi người khác, bao gồm việc "cọ nhiệt" với các nghệ sĩ như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến và Tiêu Chiến. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng gây nhiều tranh cãi, bị chê bai vì phát âm không rõ và biểu cảm khoa trương, dù cô vẫn được ưu ái nhận nhiều đất diễn.

Đầu năm 2025, Triệu Lộ Tư liên tục gây sốc khi đưa ra những thông báo về tình hình sức khỏe của mình. Những hình ảnh nữ diễn viên gầy trơ xương, bị đột quỵ, không thể tự đi lại, ăn uống làm rúng động dư luận. Tiếp sau đó là hàng loạt những tâm thư cho rằng mình bị trầm cảm, bị công ty giam cầm, ép làm việc tới mức không có thời gian để chữa lành vết thương lòng hay để cơ thể hồi phục. Ban đầu khán giả còn thương cảm nhưng khi cô cứ liên tục có những động thái khó hiểu, đặc biệt là chuyện hồi phục quá nhanh chóng sau cơn đột quỵ đã khiến dư luận đổi chiều.

Gần đây, Triệu Lộ Tư còn vướng vào mâu thuẫn với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment, cáo buộc công ty chèn ép gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính của cô. Nữ diễn viên thậm chí còn tuyên bố thẳng thừng rằng mình sẽ tự rời khỏi showbiz, không cần ai cấm sóng. Những ngày này, cô liên tục lên sóng livestream, có những màn đấu tố qua lại với công ty và những phát ngôn chấn động xoay quanh đời tư, công việc, thậm chí là cả nhan sắc của mình. Chiếm sóng quá nhiều khiến khán giả không thể thương cảm nổi nhân vật này dù theo lời của cô thì cô vẫn đang là nạn nhân của Galaxy Cool Entertainment.

3. Châu Vũ Đồng

Từ một nữ diễn viên có hình ảnh ngọt ngào được công chúng yêu mến, Châu Vũ Đồng đã bất ngờ bị gán mác "trà xanh" và trở thành nhân vật bị ghét bỏ. Nguyên nhân chính là do cô bị cư dân mạng tố cáo có nhiều hành vi giả tạo, thích "làm màu" và cố tình "xào couple" với Hầu Minh Hạo.

Cụ thể, cô đã bị phát hiện thổi phồng trình độ học vấn, tự nhận mình là sinh viên Đại học Phúc Đán dù chỉ học ở một trường cao đẳng tư thục. Thái độ của cô đối với bạn bè cũng gây nhiều tranh cãi, điển hình là khi cô giật máy ảnh từ Kim Thần một cách bất lịch sự và sau đó chụp ảnh lại cho bạn một cách hời hợt, thiếu chuyên nghiệp. Trong các chương trình thực tế, Châu Vũ Đồng bị tố cáo cố tình tạo sự chú ý bằng cách đẩy các diễn viên khác ra để chụp ảnh riêng với Hầu Minh Hạo, thậm chí còn có những hành động tiếp xúc cơ thể dưới nước, dù trước đó cô không hề sợ nước. Cô cũng thường xuyên có những hành vi thiếu tế nhị như cố tình ăn mặc hở hang để thu hút ánh nhìn hoặc tự ý bước vào phòng tắm của Kim Thần.

Hành vi được cho là nghiêm trọng nhất của cô là sự thiếu tinh tế và thao túng tâm lý. Khi Kim Thần than thở về việc quên mang thuốc, Châu Vũ Đồng đã cố tình gặng hỏi về bệnh lý riêng tư trước máy quay, thậm chí còn chế giễu và cho rằng tình trạng của Kim Thần không nghiêm trọng. Những hành động này đã khiến cư dân mạng kết luận rằng cô là người thích tạo kịch tính, tự coi mình là trung tâm và xấu tính.

4. Lưu Hạo Tồn

Với danh xưng "Mưu nữ lang" do đích thân đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ, Lưu Hạo Tồn được đánh giá cao nhờ nhan sắc trong trẻo và khả năng diễn xuất ấn tượng. Dù còn trẻ, cô đã góp mặt trong 7 dự án điện ảnh lớn, luôn đảm nhận vai nữ chính và hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội như Huệ Anh Hồng, Thành Long và Lưu Hạo Nhiên.

Tuy nhiên, Lưu Hạo Tồn lại là một trong những ngôi sao thế hệ 10x bị ghét bỏ bậc nhất tại Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ scandal của bố mẹ cô, khi họ bị tố không bồi thường thỏa đáng cho một học viên bị liệt vĩnh viễn trong lớp dạy vũ đạo. Bên cạnh đó, bản thân Lưu Hạo Tồn cũng gây mất thiện cảm với công chúng qua những phát ngôn gây tranh cãi, như việc phủ nhận sự giúp đỡ của Trương Nghệ Mưu và khẳng định mình "tự lực cánh sinh".

Gần đây, khi tham gia bộ phim Sa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta, Lưu Hạo Tồn tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích vì sự thiếu chuyên nghiệp. Nữ diễn viên bị tố cố tình né tránh cảnh thân mật với bạn diễn nam Vương An Vũ, yêu cầu dùng kỹ thuật quay phim để tránh tiếp xúc. Hành động này bị nhiều khán giả đánh giá là thiếu tôn trọng bạn diễn và thiếu trách nhiệm với vai diễn của mình.

5. Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh, một ca sĩ mạng sinh năm 1990, đã chuyển hướng sang diễn xuất sau khi có một lượng fan lớn từ các buổi livestream. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của anh gặp phải nhiều chỉ trích vì ngoại hình không phù hợp và khả năng diễn xuất hạn chế.

Cụ thể, Lưu Vũ Ninh bị chê bai vì làm hỏng nhiều bộ phim, bao gồm Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng, An Lạc Truyện, và đặc biệt là Nhất Niệm Quan Sơn, nơi anh đảm nhận vai nam chính. Biểu cảm kém và diễn xuất không chuyên nghiệp của anh đã khiến nhiều khán giả yêu cầu anh quay lại tập trung vào ca hát và streamer, không nên "làm hại" các dự án phim ảnh.

Vào cuối năm 2023, Lưu Vũ Ninh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi vượt qua nhiều cái tên khác để trở thành nam diễn viên bị ghét nhất năm trong một cuộc bình chọn của cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn dùng công nghệ AI để thay thế gương mặt của anh và nhận xét rằng diễn xuất của AI còn dễ chịu hơn. Những sự việc này đã biến Lưu Vũ Ninh thành một đề tài bàn luận nóng trên mạng xã hội Weibo, cho thấy sự thất vọng lớn từ công chúng đối với anh.

Lưu Vũ Ninh còn vướng vào các phát ngôn gây tranh cãi và kém duyên. Tại Đêm hội Weibo tối 11/1, khi đứng trên sân khấu cùng Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ và La Vân Hi để nhận giải, Lưu Vũ Ninh đã nói: "Lúc nãy, Vương Hạc Đệ nói rằng chúng tôi đều cùng mặc màu đen và Bạch Lộc nói thêm rằng có lẽ vì vậy mà 4 người chúng tôi suốt ngày bị đen". Câu nói đùa này khiến cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đều tỏ ra khó xử. Hay tại một buổi livestream với fan hâm mộ, Lưu Vũ Ninh cho rằng diễn viên cổ trang không cần có kỹ năng diễn xuất, mà nhan sắc và phong thái mới là yếu tố quyết định.

6. Phạm Thừa Thừa

Bộ phim Người Trong Ngõ Nhỏ với dàn diễn viên thực lực và nội dung ý nghĩa, mặc dù thu hút sự chú ý của khán giả nhưng đã bị đánh giá thấp vì diễn xuất kém cỏi của Phạm Thừa Thừa. Trong vai Trang Đồ Nam, anh bị khán giả chỉ trích vì biểu cảm lố lăng, thường xuyên trợn mắt và thể hiện sự thiếu năng lực, khiến bộ phim bị trừ điểm trên Douban.

Ngôi sao sinh năm 2000 đã nhận phải cơn mưa chỉ trích từ phía khán giả, không những thế họ còn chê anh “bất tài vô dụng” khi nổi tiếng được là nhờ chị gái giúp đỡ. Anh từng debut thành công với nhóm nhạc Nine Percent dù bị đánh giá thấp về khả năng âm nhạc. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều tài nguyên phim ảnh và thời trang nhờ danh tiếng của chị, diễn xuất của anh lại luôn bị chê bai. Từ các phim như Linh Vực, Nguyện Vọng Trí Mạng, đến Muốn Mãi Mãi Yêu, nam diễn viên đều không nhận được lời khen. Việc Phạm Thừa Thừa được đề cử Nam phụ xuất sắc tại giải Kim Kê cũng gây ra nhiều tranh cãi và bị xem là làm giảm giá trị của giải thưởng.

7. Dương Dương

Dương Dương là một trong những nam diễn viên điển trai và nổi tiếng hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đang đối mặt với nhiều khó khăn và chỉ trích. Theo trang tin Sina, Dương Dương đã luôn cố gắng thay đổi các dạng vai diễn để không gây nhàm chán. Mặc dù vậy, khả năng diễn xuất hạn chế khiến anh khó thoát khỏi cái mác "ngôi sao thần tượng". Đặc biệt, vai diễn trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị khán giả chỉ trích nặng nề vì diễn xuất tệ hại, trở thành tâm điểm của sự bất mãn từ công chúng.

Ngoài diễn xuất bị chỉ trích là đơ cứng, Dương Dương từng vướng vào tin đồn hẹn hò với nhiều bạn diễn nữ như Lý Thấm, Trương Thiên Ái, Kiều Hân, Triệu Lộ Tư, và Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ công khai thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào. Điều này dẫn đến việc các bạn diễn nữ thường xuyên bị người hâm mộ của anh tấn công và cáo buộc lợi dụng tên tuổi. Điển hình là vào năm 2024, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đã bị tẩy chay dữ dội và phải hủy sự kiện chỉ vì lộ tin hẹn hò với Dương Dương.

Ngoài ra, Dương Dương còn bị chỉ trích vì thái độ thiếu cầu thị, không chịu lắng nghe những ý kiến đóng góp từ khán giả. Những lùm xùm tình ái cùng với diễn xuất yếu kém đã khiến danh tiếng của anh tụt dốc không phanh. Sina nhận định rằng sự nghiệp của Dương Dương hiện đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi ra mắt.

8. Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân nhiều lần đối mặt với những chỉ trích nặng nề vì bị tố có hành vi chơi xấu đồng nghiệp. Cụ thể, nhiều blogger từng ca ngợi cô đã đồng loạt đăng bài viết hạ thấp các ngôi sao cùng lứa như Chương Nhược Nam, Triệu Lộ Tư, và Bạch Lộc. Điều này khiến khán giả tin rằng Ngu Thư Hân đã chi tiền để bôi nhọ đối thủ và tự nâng cao danh tiếng của mình.

Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng bị cáo buộc có chiêu trò "tạo nhiệt". Với các bạn diễn nam như Vương Hạc Đệ và Đinh Vũ Hề, cô thường xuyên tương tác thân mật để tạo tin đồn "phim giả tình thật". Tuy nhiên, khi chuyển sang dự án mới, phía cô lại đẩy trách nhiệm sang cho bạn diễn, cáo buộc họ đang lợi dụng danh tiếng của cô. Nhiều từ khóa như "bạn diễn đâm sau lưng Ngu Thư Hân" xuất hiện tràn lan trên Weibo, khiến nhiều diễn viên khác phải chịu tiếng oan.

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn vướng vào tin đồn mắc bệnh ngôi sao khi tự ý thêm cảnh quay trong phim Song Quỹ. Những hành vi này đã làm hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu mà cô xây dựng trước ống kính sụp đổ, khiến cô mất đi thiện cảm từ công chúng.

9. Na Nhĩ Na Thiến

Diễn viên Na Nhĩ Na Thiến, từ một cái tên được chú ý trong phim Phong Thần Tam Bộ Khúc, đã trở thành nữ diễn viên bị ghét nhất Trung Quốc gần đây vì hàng loạt bê bối.

Na Nhĩ Na Thiến bị tố cáo đã "đi cửa sau" để gian lận thi đại học cách đây 17 năm. Cô đã lợi dụng chính sách ưu tiên cho thí sinh dân tộc thiểu số tại Nội Mông để được hạ điểm vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Theo quy định, cô phải làm việc tại địa phương trong 5 năm sau tốt nghiệp, nhưng lại chọn đi du học và sau đó quay về làm trợ giảng tại chính ngôi trường đã học. Khi bị chất vấn, cô trả lời một cách thiếu trách nhiệm, khiến dư luận phẫn nộ vì cho rằng cô đã chiếm đoạt cơ hội của những học sinh nghèo.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi cư dân mạng phát hiện ra bố cô từng là quản lý cấp cao tại CCTV, còn mẹ cô là thành viên tổ thẩm định của chính sách ưu tiên tại Nội Mông, nơi cô được hưởng đặc quyền. Điều này càng củng cố nghi ngờ rằng cô đã dựa vào thế lực gia đình để hưởng đặc lợi và chiếm đoạt tài nguyên của người khác.

Ngoài gian lận thi cử, Na Nhĩ Na Thiến còn bị tố hưởng đặc quyền trong công việc. Bộ phim truyền hình do cô đóng chính mang tên Trái Vải Trường An vừa lên sóng đã vấp phải sự nghi ngờ từ khán giả. Nhiều người cho rằng kịch bản đã bị chỉnh sửa để tăng đất diễn cho cô, thậm chí nhân vật vợ của nam chính còn bị rút vai một cách khiên cưỡng.

10. Thành Nghị

Thành Nghị được công chúng yêu mến qua các phim như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Liên Hoa Lâu cũng phải đối mặt với nhiều lùm xùm gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Anh bị chỉ trích vì thái độ thờ ơ trước những hành động gây tổn hại đến đồng nghiệp của người hâm mộ. Điển hình là trường hợp của Hoàng Tuấn Tiệp, người đã bị các fan của Thành Nghị gây sức ép phải rời khỏi dự án phim Phó Sơn Hải chỉ vì scandal trong quá khứ. Nhiều người cho rằng Thành Nghị đã dung túng cho fan, gián tiếp gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của đồng nghiệp.

Trước đó, Thành Nghị cũng từng mất hơn 60.000 người theo dõi chỉ sau một đêm. Sự việc xảy ra tại đêm hội Vân Ca sau thành công của phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, một tác phẩm được yêu thích nhờ tương tác ăn ý của Thành Nghị và nữ chính Viên Băng Nghiên. Tuy nhiên, tại sự kiện này, cả hai lại tỏ ra xa cách, không hề có sự tương tác, khiến một lượng lớn fan "đẩy thuyền" bức xúc và quay lưng.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi thần tượng của họ đóng cùng Thành Nghị. Họ cho rằng anh thiếu tương tác với bạn diễn, chỉ muốn làm nổi bật vai của mình, gây bất lợi cho các diễn viên khác. Các dự án của công ty quản lý Hoan Thụy thường tập trung làm nổi bật nam chính, khiến các vai nữ chính bị lu mờ. Những yếu tố này, cùng với vẻ ngoài được cho là thiếu nam tính, đã khiến Thành Nghị trở thành một cái tên gây tranh cãi.