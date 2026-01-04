Cổ đông lớn nhất của DNSE báo lãi giảm, thu hẹp quy mô nợ vay

Theo bản công bố thông tin tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Fintech) báo lãi sau thuế hơn 137 tỷ đồng, giảm 20,8% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm gần 43% về còn 2.534 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lợi ích của cổ đông không kiểm soát chuyển từ 1.975 tỷ đồng thành âm 280 triệu đồng.

Trong khi đó, vốn điều lệ vẫn duy trì gần 1.924 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên mức 611 tỷ đồng.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính của Encapital Fintech là tổng nợ phải trả giảm mạnh 69% về mức 2.555 tỷ đồng, gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ ngân hàng giảm từ hơn 5.900 tỷ đồng xuống còn 200 triệu đồng; nợ vay cá nhân giảm một nửa còn gần 608 tỷ đồng. Ngược chiều, dư nợ trái phiếu tăng lên 460 tỷ đồng và nợ vay tổ chức tăng lên 1.138 tỷ đồng.

Theo công bố trên HNX, Encapital Fintech đang lưu hành 02 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2025. Đó là mã ECF12501 trị giá 180 tỷ đồng mới được phát hành ngày 3/9/2025, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Mã còn lại là ECF12502 được phát hành ngày 8/12/2025 trị giá 280 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kết hợp 9,5%/năm.

Ngoài ra, trong năm 2025, doanh nghiệp đã tất toán trái phiếu ECF12401 (ECFCH2425001) trị giá 100 tỷ đồng được phát hành ngày 5/12/2024.

Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ do ông Nguyễn Hoàng Giang sáng lập.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của DNSE

Encapital Fintech được thành lập vào tháng 8/2018, ngành, nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm. Cập nhật tháng 4/2022, vốn điều lệ công ty ở mức gần 1.924 tỷ đồng. Hiện, ông Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cũng chính là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán DNSE (mã: DSE). Hiện Encapital Fintech là cổ đông lớn nhất sở hữu 39,3% vốn DNSE (tính đến tháng 3/2026).

Nam doanh nhân sinh năm 1986 còn là Tổng giám đốc Công ty CP Encapital Holdings - cổ đông lớn sở hữu 9,63% vốn DNSE.

Ngoài ra, Encapital Fintech còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Thanh toán Enpay.