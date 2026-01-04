VN-Index giảm 110 điểm từ đầu năm: Tâm điểm nhóm Vingroup, Vietjet, FPT

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại quý 1/2026 đầy sóng gió dù VN-Index khởi đầu ấn tượng và có thời điểm đã vượt 1.900 lần đầu trong lịch sử. Chỉ riêng trong tháng 3, chỉ số đã đánh rơi hơn 200 điểm, ghi nhận mức giảm gần 11%. Tính chung từ đầu năm, VN-Index mất 110 điểm. Sự phân hoá thể hiện rõ rệt giữa 2 nhóm cổ phiếu là Nhà nước chi phối và các tập đoàn tư nhân.

Chỉ riêng nhóm Vingroup (VIC, VHM, VPL, VRE) đã làm mất gần 60 điểm của VN-Index từ đầu năm 2026. Áp lực chốt lời sau một năm tăng rất mạnh là điều khó tránh khỏi. Trong năm 2025 trước đó, “bộ tứ siêu đẳng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là đầu tàu đóng góp phần lớn vào mức tăng 40% của chỉ số.

Tương tự, bộ đôi cổ phiếu HDB và VJC của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng nằm trong top đầu ảnh hưởng đến VN-Index. Tuy nhiên, đáng buồn nhất phải kể đến FPT khi tiếp tục nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. Cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam chính là cái tên ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index trong năm 2025.

Chiều ngược lại, các cổ phiếu đóng góp lớn vào VN-Index từ đầu năm 2026 chủ yếu là nhóm do Nhà nước chi phối thuộc các ngành như Dầu khí (BSR, GAS, PLX), Ngân hàng - Bảo hiểm (VCB, BID, BVH), Cao su (GVR). Đa phần các cổ phiếu này đều có giai đoạn tăng nóng trước khi đảo chiều điều chỉnh sâu nhưng vẫn cao hơn so với đầu năm.

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước được đánh giá là một trong những cú huých đến các cổ phiếu trên. Ngoài ra, nhóm này còn đang có câu chuyện gây tranh cãi mang tên “điều kiện công ty đại chúng”. Mặc dù đa phần nhóm này đều thuộc diện ngoại lệ nhưng không ít nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào “game” thoái vốn hoặc giảm vốn Nhà nước.

Nhìn chung, chứng khoán Việt Nam chịu tác động không nhỏ từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng. Giá dầu tăng nóng dẫn đến rất nhiều hệ luỵ như chi phí tăng cao ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, lạm phát làm suy yếu sức mua của nền kinh tế,… Cùng với đó, USD mạnh lên lại gây sức ép lên tỷ giá, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Điểm tích cực là những yếu tố này đều đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang có tín hiệu phục hồi sau khi giảm khoảng 15% trong 3 tuần. Trong bản tin gần nhất, Pyn Elite Fund cho rằng nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi khá nhanh sau đợt giảm giá này. Dù vậy, vẫn còn rủi ro cuộc chiến kéo dài, dẫn đến khủng hoảng năng lượng và làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund cũng cho rằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức thấp với hệ số P/E của VN-Index dự phóng vào năm 2027 là 10,4 và bày tỏ sự tin tưởng vào tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết. “Những ngày thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh và giá cổ phiếu giảm do bầu không khí bất ổn gây ra trông có vẻ khó chịu, nhưng chúng cũng tạo ra cơ hội để phân bổ lại danh mục đầu tư” , ông nhấn mạnh.