Cổ đông một doanh nghiệp thép sắp "bỏ túi" hơn 200 tỷ đồng

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã: TVN) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền măt. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026, thời gian chi trả dự kiến vào 22/10/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 3%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng. Với 678 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền TVN cần chi trả để thanh toán cổ tức vào khoảng 203,4 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,93% cổ phần dự kiến nhận về 191 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, TVN ghi nhận doanh thu thuần 11.091 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, VNSteel vẫn lãi sau thuế 465 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, dù doanh thu sụt giảm, các đơn vị trong hệ thống đã kiểm soát tốt chi phí đầu vào khiến giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, VNSteel đạt 26.170 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 652 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 29.010 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản tăng mạnh nhất là hàng tồn kho, từ 6.418 tỷ đồng hồi đầu năm lên 7.108 tỷ đồng (tăng 700 tỷ đồng sau nửa năm). Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục neo ở mức cao với hơn 6.723 tỷ đồng.

Phần lớn khoản mục xây dựng dở dang của VNSteel đến từ dự án cải tạo và mở rộng sản xuất CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) - Giai đoạn 2 với giá trị ghi nhận hơn 6.639 tỷ đồng. Dự án này đã tạm dừng thi công từ năm 2013.