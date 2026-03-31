Cô gái 23 tuổi tiết kiệm được 2 cây vàng, thêm 50 triệu tiền mặt: Bảng chi tiêu càng nhìn càng nể!

Cần mẫn mua vàng tích tiểu thành đại, song song với đó là duy trì quỹ dự phòng tiền mặt, chiến lược phân bổ chi tiêu, tiết kiệm của cô gái 23 tuổi này khiến tất cả trầm trồ. Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: “Em là nữ, sinh năm 2003 và đang làm công việc văn phòng.

Gần đây, công ty em đang trong giai đoạn thanh lọc và cắt giảm nhân sự. Mặc dù em không nằm trong diện bị ảnh hưởng trong khoảng 1 năm tới, nhưng môi trường hiện tại khiến em có phần lo lắng về sự ổn định lâu dài.

Hiện tại chi phí sinh hoạt của em thấp do đang sống cùng gia đình ở khu ven TP.HCM nên không tốn chi phí thuê nhà, nhưng đi lại nhiều nên khá tốn tiền xăng. Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 60-70% thu nhập mỗi tháng. Em không có áp lực tài chính lớn, và có thể chủ động trong trường hợp chuyển việc hoặc gián đoạn công việc ngắn hạn.

Hiện em có khoản dự phòng khoảng 50 triệu tiền mặt và 2 cây vàng. Với mức thu nhập - chi tiêu hiện tại, em nên phân bổ khoản tiền dư mỗi tháng như thế nào cho hợp lý? Ngoài việc tiết kiệm, em có thể bắt đầu từ đâu để học cách đầu tư hoặc tạo thêm nguồn thu nhập? Mục tiêu dài hạn của em là có thể mua nhà tại TP.HCM, nên em cũng mong nhận được định hướng phù hợp từ sớm” .

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người dành lời khen cho nỗ lực tiết kiệm và đặc biệt là thói quen mua vàng của cô gái này.

“Mình sinh năm 2000, hồi 3 năm trước cũng giống như bạn bây giờ. Năm nay mình mới mua một mảnh đất 800 triệu vùng ven. Còn lại khoản 2 cây vàng, 400 triệu tiền mặt. Mình gợi ý bạn nên để tiền mặt trong ngân hàng hoặc tài sản có thanh khoản cao như trái phiếu, chứng chỉ quỹ. Vàng thì qua giai đoạn tăng mạnh rồi, mua tích sản thì mua đều hàng tháng ok hơn là mua 1 lần mà mua nhiều.

Như mình thì mình luôn để 100 triệu trong ngân hàng để dễ làm thủ tục chứng minh tài chính. 100 triệu để trong tài khoản khác làm quỹ dự phòng. 200 triệu mua chứng chỉ quỹ để tăng trưởng dài hạn, mà thanh khoản cũng cao, khi nào cần thì bán” - Một người khuyên.

“Mới 23 tuổi mà như này thì thực sự quá giỏi. Nghe đến 2 cây vàng mà U40 tự nhiên thấy hổ thẹn ghê. Còn độc thân thì cứ trau dồi bản thân, học thứ mình thích, và cố tiết kiệm thì sau này lập gia đình đỡ vất vả em ạ” - Một người chia sẻ.

“Có gia đình hỗ trợ thì tiền dư ra hàng tháng mình nghĩ bạn nên chia ra, 1 phần mua vàng, 1 phần đầu tư chứng chỉ quỹ hoặc chứng khoán. Tiền mặt dự phòng 50 triệu mình nghĩ là đủ rồi” - Một người gợi ý.

3 điều cần lưu tâm trước khi tính chuyện đầu tư sinh lời

1. Hiểu rõ mục tiêu và kỳ vọng lợi nhuận

Trước khi nghĩ đến chuyện đầu tư, điều quan trọng nhất là bạn phải trả lời được câu hỏi: “Mình đầu tư để làm gì?”. Có người muốn tích lũy dài hạn, có người cần dòng tiền đều đặn, cũng có người chỉ đang tìm cách “tăng tốc” khoản tiền nhàn rỗi.

Mỗi mục tiêu sẽ dẫn đến cách chọn kênh đầu tư khác nhau, mức chấp nhận rủi ro khác nhau. Nếu không xác định rõ ngay từ đầu, rất dễ rơi vào trạng thái thấy người khác lời thì cũng lao theo, rồi khi thị trường biến động lại hoang mang. Bên cạnh đó, cần giữ kỳ vọng lợi nhuận ở mức hợp lý. Lợi nhuận cao thường đi kèm rủi ro cao, nên nếu chỉ nhìn vào con số hấp dẫn mà bỏ qua mặt trái, quyết định đầu tư sẽ thiếu cân nhắc.

2. Đánh giá khả năng tài chính và mức chịu rủi ro

Đầu tư không nên bắt đầu bằng toàn bộ số tiền đang có. Một nguyên tắc cơ bản là luôn có quỹ dự phòng đủ dùng trong vài tháng trước khi đem tiền đi sinh lời. Điều này giúp tránh việc phải rút vốn giữa chừng khi có việc phát sinh, nhất là trong những giai đoạn thị trường không thuận lợi.

Ngoài ra, mỗi người có một “ngưỡng chịu rủi ro” khác nhau. Có người chấp nhận được việc tài sản lên xuống theo ngày, nhưng cũng có người chỉ cần giảm nhẹ đã mất ngủ. Hiểu rõ bản thân sẽ giúp chọn kênh đầu tư phù hợp, tránh áp lực tâm lý không cần thiết. Đầu tư hiệu quả không chỉ nằm ở con số lợi nhuận, mà còn ở việc duy trì được sự ổn định và kỷ luật lâu dài.

3. Trang bị kiến thức và tránh tâm lý chạy theo số đông

Không ít người bắt đầu đầu tư chỉ vì nghe bạn bè, mạng xã hội hoặc “tin nóng” mà chưa thực sự hiểu mình đang tham gia vào điều gì. Điều này khiến quyết định dễ mang tính cảm tính, thiếu cơ sở.

Dù chọn kênh nào, việc tìm hiểu nguyên tắc hoạt động, rủi ro và cách quản lý vốn là điều không thể bỏ qua. Song song đó, cần cẩn trọng với tâm lý FOMO. Khi thấy một kênh đang “hot”, dòng tiền đổ vào nhiều, rủi ro cũng thường tăng theo. Việc giữ được sự tỉnh táo, đi theo kế hoạch của riêng mình thay vì chạy theo đám đông sẽ giúp hạn chế sai lầm.

Đầu tư là hành trình dài, không phải cuộc đua ngắn hạn, nên càng bình tĩnh và có chuẩn bị, kết quả càng bền vững.