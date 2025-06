Cô gái ở Bình Phước thực hiện 12 lần chuyển khoản hơn 500 triệu đồng, lần thứ 13 quay xe báo công an

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 17/6/2025, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.N, trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên “Điện Máy Xanh” thông báo và gửi quà tặng quà tri ân. Sau đó, từng bước tiếp cận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua hình thức làm các nhiệm vụ online.

Trước đó, chị L.T.N có sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook thì thấy có 1 trang Facebook (mạo danh Điện Máy Xanh) có quảng cáo bán máy ép trái cây giá rẻ hơn thị trường nên vào xem và viết bình luận hỏi mua.

Sau đó, chị nhận được tin nhắn messenger từ trang Facebook (mạo danh Điện Máy Xanh) thông báo được tặng quà tri ân khách hàng nhân sắp đến ngày Lễ Quốc khánh 2/9. Để nhận được quà thì chị phải tham gia làm các nhiệm vụ; lúc sau có tài khoản zalo có tên “Kế Toán Dmx” kết bạn và hướng dẫn chị tham gia hỗ trợ tăng doanh số bán hàng trang Facebook (mạo danh Điện Máy Xanh) với nhiệm vụ là chuyển 200.000 đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp, sau đó sẽ nhận được 240.000 đồng. Do nghĩ số tiền chuyển khoản ít, có mất thì cũng coi như là 1 bài học nên chị N đã chuyển khoản để tham gia.

Sau khi chuyển khoản, chị N nhận được 240.000 đồng, lúc sau, có tài khoản zalo có tên “Nhiệm vụ tri ân” kết bạn với chị rồi yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để giúp công ty đạt doanh thu và yêu cầu chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp với 3 giao dịch để hoàn thành nhiệm vụ. Tin lời chị đã chuyển khoản lần 1 với số tiền 1.150.000 đồng và lần 2 với số tiền 6.000.000 đồng thì được thông báo hoàn thành; tuy nhiên sau khi chuyển khoản lần thứ 3 với số tiền 20.000.000 đồng thì được thông báo ghi sai nội dung chuyển khoản và yêu cầu chị N chuyển lại.

Sau đó, chị N chuyển lại lần thứ 4 nhưng vẫn không cho rút tiền về và đối tượng lại tiếp tục yêu cầu nạp thêm các khoản tiền như nhập dữ liệu, xuất dữ liệu, nộp thuế VAT, nâng cấp VIP, phí thường niên… tin lời và tiệc số tiền hơn 40 triệu đồng đã chuyển khoản nên chị N đã thực hiện 12 lần chuyển khoản với số tiền hơn 539 triệu đồng, nhưng vẫn không rút được tiền về.

Nghi nghờ bị lừa số tiền hơn 500 triệu đồng chị N đã đến cơ quan Công an trình báo. Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an thụ lý giải quyết.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý. Đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè để cùng nhau ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.