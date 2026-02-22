Cô gái sinh năm 2001 sống trong viện dưỡng lão 2 năm, chỉ cần trả 700.00 đồng/tháng: “Tôi thấy tương lai thật tươi sáng”

Câu chuyện của Trương Kim (sinh năm 2001, Trung Quốc) đang thu hút nhiều sự chú ý. Năm 2023, cô rời quê hương lên thành phố làm việc. Trong lúc tìm nhà thuê, Trương Kim tình cờ thấy thông tin tuyển tình nguyện viên của một viện dưỡng lão: người trẻ có thể đồng hành, tổ chức hoạt động, bầu bạn với người cao tuổi để đổi lại mức thuê phòng chỉ từ 200–300 NDT/tháng (700.000 - 1,1 triệu đồng).

Áp lực tiền thuê nhà và cảm giác cô đơn nơi thành phố mới khiến cô đăng ký thử sức. Không ngờ, trải nghiệm này lại thay đổi hoàn toàn nhịp sống của cô.

Phòng của Trương Kim là phòng đơn rộng khoảng 20m2, tông gỗ ấm áp. Theo cô, nếu thuê bên ngoài, một căn tương tự có giá khoảng 2.000 NDT/tháng (7,5 triệu đồng) - bằng một nửa thu nhập của cô thời điểm đó. Trước đây, cha mẹ vẫn phải hỗ trợ tiền sinh hoạt. “Lý do đầu tiên là chính sách hỗ trợ tiền thuê. Lý do thứ hai là tôi thấy mô hình này rất mới lạ và thú vị” , cô chia sẻ.

Theo giám đốc viện dưỡng lão này, điều kiện tuyển chọn tình nguyện viên khá chặt chẽ: dưới 35 tuổi, không sở hữu nhà tại địa phương và có kỹ năng hoặc sở thích đặc biệt. Đợt đầu có khoảng 40-50 người đăng ký nhưng chỉ chọn 5 người.

Chỉ một tháng sau khi chuyển đến, Trương Kim đã đăng trên WeChat: “Ở tuổi 22, tôi đang tận hưởng cuộc sống hưu trí một cách hạnh phúc. Tương lai thật tươi sáng” .

Nội dung tình nguyện xoay quanh việc “lắng nghe, đồng hành và trao giá trị tình cảm”. Ban đầu, mỗi tình nguyện viên phải hoàn thành 60 giờ phục vụ cộng đồng mỗi quý. Tuy nhiên, để không tạo thêm áp lực cho người trẻ, viện dưỡng lão đã điều chỉnh xuống còn 45 giờ/quý, trung bình chưa đến 4 giờ/tuần.

Các hoạt động không chỉ là tổ chức giải trí. Có những bất ngờ thú vị, như lớp học Sudoku do một cụ ông 90 tuổi tự học rồi tình nguyện giảng dạy. Điều đó khiến Trương Kim nhận ra: người cao tuổi năng động rất cần được lắng nghe và tôn trọng.

Cô thừa nhận bản thân từng khá lúng túng trong giao tiếp, nhưng khi ở đây, cô học cách trở thành người đối đáp, khuấy động không khí và kết nối mọi người.

Nơi làm việc của Trương Kim chỉ cách viện dưỡng lão khoảng 20 phút di chuyển. Khi được hỏi liệu sau giờ làm việc còn đủ năng lượng để hoạt động tình nguyện, cô đáp: “Thực ra, chính các ông bà mới là người mang lại giá trị tình cảm cho tôi. Họ quan tâm đến tôi như con cháu trong nhà” .

Có lần cô bị ốm, một cụ ông họ Trần đã dậy từ 4-5 giờ sáng để nấu canh và mang cho cô lúc 6 giờ. “ Trước đây tôi nghĩ người lớn tuổi rất khó tính, thường xuyên nhắc nhở con cháu. Giờ tôi hiểu đó cũng là một cách quan tâm. Tôi cũng trở nên kiên nhẫn hơn” , cô nói.

Theo giám đốc viện dưỡng lão, mô hình này hướng tới sự tương tác liên thế hệ, vừa giúp người cao tuổi có thêm kết nối, vừa giảm áp lực thuê nhà và cô đơn cho người trẻ. Tuy nhiên, để tránh làm phiền người lớn tuổi, việc tuyển chọn được thực hiện rất thận trọng và quy mô chưa mở rộng.

Sau 2 năm, 4 trong số 5 tình nguyện viên ban đầu đã chuyển đi vì kết hôn hoặc công việc bận rộn hơn. Hiện chỉ còn lại Trương Kim. Một đợt tuyển mới sẽ bắt đầu sau Tết Nguyên đán năm 2026.

“Ở công ty, rất khó được sếp khen. Nhưng ở đây, dù tôi làm gì hay nói gì, các ông bà cũng khen ngợi. Tôi cảm thấy được công nhận” , Trương Kim nói.

