Tôi từng để chanh mốc trong tủ lạnh, cho đến khi phát hiện 15 công dụng này khiến cả căn nhà thơm sạch bất ngờ

Nhóm 1: Khử mùi - "vũ khí bí mật" trong căn bếp

1. Khử mùi tủ lạnh

Cắt chanh thành lát mỏng, đặt lên khăn khô rồi để vào tủ lạnh qua đêm.

Sáng hôm sau, mùi hôi gần như biến mất, chỉ còn lại hương chanh thoang thoảng. Không cần hóa chất, không mùi nhân tạo.

2. Giảm mùi thùng rác

Vỏ chanh hoặc lát chanh đã vắt có thể đặt vào thùng rác để át mùi thức ăn thừa, đặc biệt là khi chưa kịp mang rác đi.

Hiệu quả nhất khi có xương cá, vỏ tôm, đồ hải sản.

3. Khử mùi tanh trên thớt

Rắc muối lên thớt, chà bằng lát chanh rồi rửa lại bằng nước.

Mùi cá, tỏi, hành gần như biến mất. Cảm giác sạch và an tâm hơn nhiều so với dùng quá nhiều nước rửa chén.

4. Khử mùi hôi tay

Sau khi sơ chế thực phẩm nặng mùi, chà nhẹ vỏ chanh lên tay trước khi rửa. Mùi sẽ giảm đáng kể.

5. Khử mùi đồ nội thất gỗ mới

Một hỗn hợp gồm:

- Nước chanh

- Baking soda

- Giấm trắng

- Nước

Để phản ứng khoảng 30 phút rồi lau vào bề mặt tủ, ngăn kéo. Sau khi khô, mùi gỗ mới hoặc keo giảm rõ rệt.

Nhóm 2: Làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả

6. Tẩy cặn vôi ấm đun nước

Cho 2 lát chanh vào ấm, thêm nước, đun sôi rồi để ngâm một lúc.

Cặn vôi mềm ra và dễ làm sạch hơn. Mùi cũng dễ chịu hơn so với dùng axit citric.

7. Làm sạch vòi nước và vòi hoa sen

Dùng nước chanh đã đun để lau hoặc ngâm vòi bị đóng cặn.

Cặn trắng giảm rõ rệt sau vài lần xử lý.

8. Làm sạch lò vi sóng

Vắt nửa quả chanh vào bát nước, cho cả vỏ vào, quay 5 phút.

Để thêm 5 phút rồi lau bên trong. Hơi nước chanh làm mềm dầu mỡ và khử mùi thức ăn.

9. Xử lý rỉ sét nhẹ

Đắp lát chanh lên vết rỉ trên bề mặt đá hoặc inox.

Axit citric phản ứng với oxit sắt, giúp vết rỉ mờ dần theo thời gian.

Nhóm 3: Ứng dụng với quần áo

10. Loại bỏ mảng trắng trên quần áo màu

Đun 3 quả chanh với nước, để nguội ấm rồi ngâm quần áo khoảng 2 giờ.

Một số vết loang do bột giặt có thể giảm đáng kể.

Lưu ý: thử trước trên vùng nhỏ vì phụ thuộc chất liệu vải.

11. Xử lý vết iốt

Vắt nước chanh trực tiếp lên vết iốt. Vitamin C trong chanh có thể làm nhạt màu vết bẩn.

Phù hợp với khăn tay, vải sáng màu.

Nhóm 4: Tự làm chất tẩy rửa

12. Nước rửa chén từ chanh

Thái lát chanh, ngâm trong giấm trắng 3 ngày.

Sau đó pha loãng theo tỷ lệ 1:2 để dùng lau bếp, lò vi sóng, nồi cơm điện.

Về mặt chi phí có thể không rẻ hơn sản phẩm bán sẵn, nhưng cảm giác tự làm mang lại sự thú vị riêng.

Nhóm 5: Hương thơm và thư giãn

13. Xông hương tự nhiên

Vỏ chanh đặt trong đĩa xông hoặc kết hợp với nến nhỏ.

Hương thơm tươi mát, không gắt như tinh dầu tổng hợp.

14. Tạo hương dễ ngủ

Khía nhẹ vài đường trên vỏ chanh để tinh dầu thoát ra.

Đặt cạnh giường ngủ có thể giúp không gian dịu nhẹ hơn.

15. Hỗ trợ không gian sống tự nhiên hơn

Ngoài chanh, các loại vỏ cam, bưởi cũng có thể tạo hương dịu nhẹ tương tự.

Nhưng có một điều quan trọng

Không phải mẹo nào cũng cần áp dụng ngay. Tôi nhận ra rằng những công dụng này hữu ích nhất khi:

Bạn có sẵn chanh trong nhà

Bạn tận dụng phần thừa thay vì mua riêng để làm sạch

Mẹo vặt không nên trở thành áp lực phải "sống xanh cho bằng người ta". Chúng nên là giải pháp đơn giản khi ta tình cờ có sẵn nguyên liệu.

Kết luận

Chanh không phải "thần dược" cho mọi thứ, nhưng nó là một nguyên liệu nhỏ bé với khả năng khử mùi và làm sạch đáng nể.

Từ một quả thường bị mốc trong tủ lạnh, giờ đây tôi luôn để sẵn vài quả vì biết rằng: Khi cần xử lý nhanh một mùi khó chịu hay vết bẩn nhẹ, chanh gần như luôn có cách giúp mình.

Và đôi khi, chính những thứ quen thuộc nhất lại ẩn chứa nhiều công dụng mà ta đã từng đánh giá thấp.