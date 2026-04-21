Có gì trên tàu hàng Iran bị Mỹ thu giữ trên Vịnh Oman?

Theo Minh Hạnh | 21-04-2026 - 21:31 PM | Tài chính quốc tế

Theo các nguồn tin an ninh hàng hải, tàu container Touska mang cờ Iran - bị lực lượng Mỹ khám xét và thu giữ hôm 19/4 - có khả năng chở những mặt hàng mà Washington cho là lưỡng dụng, có thể dùng cho quân đội.

Con tàu container cỡ nhỏ thuộc tập đoàn Vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRISL) đã bị khám xét ngoài khơi cảng Chabahar của Iran ở Vịnh Oman, theo dữ liệu theo dõi tàu trên nền tảng Marine Traffic.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, thủy thủ đoàn tàu Touska đã không tuân thủ lời cảnh báo lặp đi lặp lại của quân đội Mỹ trong suốt 6 giờ, và con tàu bị cáo buộc đã vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ.

Theo các nguồn tin an ninh giấu tên, quân đội Mỹ cho rằng con tàu có khả năng đang chở các mặt hàng lưỡng dụng, có thể được dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Thông tin chi tiết về những mặt hàng này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ trước đó đã liệt kê kim loại, ống dẫn và linh kiện điện tử cùng nhiều mặt hàng khác là những mặt hàng lưỡng dụng có thể bị thu giữ.

Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa bình luận về thông tin này.

Hình ảnh lực lượng Mỹ đổ bộ tàu Touska. (Nguồn: CENTCOM)

Quân đội Iran cho biết con tàu bị thu giữ khi đang di chuyển từ Trung Quốc. Tehran cáo buộc hành động của Mỹ là "cướp biển có vũ trang”, và tuyên bố sẵn sàng đối đầu với lực lượng Mỹ về "hành động gây hấn trắng trợn này". Tuy nhiên, các động thái đáp trả của Iran bị hạn chế bởi sự hiện diện của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

Thủy thủ đoàn tàu Touska bao gồm một thuyền trưởng người Iran và các thành viên thủy thủ đoàn. Hiện không rõ toàn bộ thủy thủ đoàn có phải là công dân Iran hay không.

"Về số phận của thủy thủ đoàn tàu Touska, điều đó sẽ phụ thuộc vào quốc tịch của họ", Jennifer Parker - một nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Úc - nói với CNN .

“Nếu đó là các thủy thủ người Ấn Độ hoặc Philippines, tôi cho rằng thủy thủ đoàn sẽ được đưa xuống tàu và hồi hương. Nếu thủy thủ đoàn là người Iran, họ có thể bị giam giữ, hoặc nếu có thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên tàu, họ có thể bị giam giữ như tù binh chiến tranh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/4 bày tỏ quan ngại về việc Mỹ "cưỡng chế chặn bắt" tàu chở hàng mang cờ Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn một cách có trách nhiệm.

