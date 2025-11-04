Có gì trong ly cà phê đắt nhất thế giới giá gần 1.000 USD ở Dubai?

Một quán cà phê ở Dubai vừa giới thiệu loại cà phê đắt nhất thế giới, có giá 980 USD mỗi ly, được pha từ những hạt cà phê Panama từng lập kỷ lục đấu giá quốc tế.

Nông trại trồng cà phê (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Loại cà phê này có tên Nido 7FC Panama, được pha từ hạt cà phê Geisha trồng gần núi lửa Baru ở Panama – vùng đất nổi tiếng cho ra những hạt Arabica thượng hạng với hương thơm và độ ngọt tự nhiên.

Theo hãng tin AFP , lô hạt mà Julith Coffee – quán cà phê ở Dubai mua lại đã lập kỷ lục tại một phiên đấu giá quốc tế, khi 20 kg hạt được bán với giá khoảng 600.000 USD.

“Chúng tôi cảm thấy Dubai là nơi hoàn hảo cho khoản đầu tư này”, nhà đồng sáng lập Serkan Sagsoz chia sẻ. Julith Coffee tọa lạc tại một khu công nghiệp đang trở thành điểm đến của giới yêu cà phê, dự kiến phục vụ khoảng 400 cốc loại cà phê hiếm này từ ngày 1/11.

Theo ông Sagsoz, ly cà phê đặc biệt này mang hương vị thanh thoát như trà, với “hương hoa nhài, cam bergamot, thoang thoảng vị cam quýt cùng chút đào và mơ – mềm mại và ngọt như mật ong".

Julith Coffee, nằm trong khu công nghiệp đang nổi lên như “thiên đường cà phê” ở Dubai, dự kiến chỉ phục vụ khoảng 400 ly của dòng cà phê siêu hiếm này, bắt đầu từ ngày 1/11.

Dubai từ lâu đã gắn liền với sự xa hoa, từ trung tâm thương mại có khu trượt tuyết trong nhà đến tòa tháp cao nhất thế giới và đảo nhân tạo phủ kín khách sạn năm sao. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Dubai từng lập kỷ lục Guinness với ly cà phê giá 680 USD/ly, do thương hiệu Roasters phục vụ. Tuy nhiên, với mức giá mới gần 1.000 USD, Julith Coffee đã xác lập đỉnh cao mới trong thế giới cà phê xa xỉ.

“Thật sốc, nhưng đó là Dubai,” một người dân nói với AFP.

“Với người giàu, đây chỉ là thêm một trải nghiệm để khoe khoang”, một người khác chia sẻ.

Julith Coffee cho biết sau khi kỷ lục được công bố, nhiều nhà sưu tầm và tín đồ cà phê từ châu Á và Trung Đông đã liên hệ để mua hạt Nido 7 Geisha. Tuy nhiên, quán khẳng định chỉ dành một phần nhỏ “kho báu” này cho gia đình hoàng gia Dubai.