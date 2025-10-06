Cô giáo giao bài tập đếm 10.000 hạt đậu, cả nhà thức xuyên đêm giúp con, ai dè sáng hôm sau con bị phê bình trước lớp

Nhiều người lớn cho rằng bài tập của học sinh tiểu học thường vô cùng đơn giản, chỉ quanh quẩn cộng trừ nhân chia hay vài ba dòng tập làm văn. Nhưng thực tế, có những nhiệm vụ đôi khi khiến cả người lớn cũng phải "toát mồ hôi hột" bởi nó không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà còn thử thách cả khả năng tư duy, sáng tạo lẫn cách giải quyết vấn đề.

Mới đây, một phụ huynh Trung Quốc đã chia sẻ bài tập về nhà của con mình khiến dân mạng ngỡ ngàng: cô giáo giao cho học sinh… mang 10.000 hạt đậu đến lớp. "Đếm 10.000 hạt đậu ư? Cô giáo có đang làm khó học sinh không vậy?", người này bức xúc.

Bài tập về nhà "đặc biệt" khiến cả gia đình choáng váng.

Thế là tối hôm đó, cả nhà lao vào "cuộc đua đếm đậu" trong phòng khách. Bố mẹ, con cái, ai nấy đều còng lưng, mắt hoa, ngón tay run rẩy đếm từng hạt một. Đến hạt thứ 5.000, trời đã tối mịt. Đến gần sáng, cuối cùng họ cũng hoàn thành trong trạng thái kiệt sức.

Cả nhà nghĩ ít ra thì cũng được cô khen, nhưng đời không như mơ. Hôm sau, cô giáo chẳng buồn đếm số đậu mà chỉ hỏi cách học sinh giải quyết bài toán. Nghe học trò kể rằng cả nhà đã thức trắng đêm ngồi đếm, cô giáo liền cau mày, trách móc: "Con không hề tập trung trong giờ học!".

Dù đã mang đủ số đậu theo yêu cầu nhưng học sinh vẫn bị cô giáo phê bình.

Phụ huynh biết chuyện vô cùng bức xúc, chạy thẳng đến hỏi tội: "Tại sao lại giao một bài tập vô nghĩa như thế? Không chỉ làm khổ con mà còn làm khổ cả bố mẹ nữa! Càng bực mình hơn là chúng tôi đã dành cả đêm để đếm, vậy mà lại bị khiển trách, chứ không phải khen ngợi?". Nhưng câu trả lời của cô giáo khiến tất cả câm nín.

Hóa ra mục đích thực sự của bài tập về nhà này không phải là đếm 10.000 hạt đậu một cách máy móc, mà là khuyến khích trẻ em và phụ huynh cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn.

Với những "bài tập đặc biệt" như vậy, phụ huynh không nên làm thay hoặc làm theo một cách mù quáng, mà nên hướng dẫn và hỗ trợ. Giáo viên mong đợi thấy được những tư duy sáng tạo, chẳng hạn như ước lượng số lượng bằng cách cân, đếm theo nhóm thập phân, hoặc suy ra tổng số thông qua lấy mẫu.

Bài tập không yêu cầu sự chính xác mà chủ yếu kiểm tra tư duy sáng tạo của học sinh.

Tất nhiên, giáo viên không giao bài tập này để làm khó học sinh. Những phương pháp tư duy này đã được thảo luận trên lớp, và mục tiêu là giúp trẻ học cách áp dụng những gì đã học trong sách giáo khoa vào các tình huống thực tế. Có lẽ do đứa trẻ đã không tập trung trong giờ học nên quên mất.

Nghe xong, phụ huynh vừa ngượng vừa xấu hổ, chỉ còn biết xin lỗi rối rít vì đã hiểu lầm.

Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con gặp bài tập khó thường chọn cách làm thay hoặc làm mù quáng theo yêu cầu, mà quên mất rằng có thể cùng con tìm cách sáng tạo hơn. Kết quả là, thay vì biến bài tập thành cơ hội học hỏi, họ lại biến nó thành gánh nặng cho cả nhà.

Thực tế, giáo dục hiện nay ngày càng nhiều những bài tập "đặc biệt" như vậy – không phải để làm khó, mà để rèn luyện khả năng tư duy, sự hợp tác và ứng dụng kiến thức vào đời sống. Và vai trò của phụ huynh, thay vì "xắn tay làm hộ", nên là người hướng dẫn, gợi mở cho con tìm ra cách thông minh hơn.