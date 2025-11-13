Cô giáo Thu của 'Em bé Hà Nội': An yên tuổi xế chiều, tìm niềm vui bên hội hoạ

Bộ phim Em bé Hà Nội tái hiện sự tàn khốc của chiến tranh, đồng thời cho thấy tình người nồng hậu, đoàn kết giữa khó khăn. Phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh cách mạng kinh điển, tái hiện thành công nhất, xúc động nhất hình ảnh Thủ đô Hà Nội sau cuộc chiến 12 ngày đêm lịch sử.

Sự thể hiện chân thực của dàn diễn viên góp phần tạo nên sức sống cho tác phẩm, trong đó có NSND Trà Giang.

Biểu tượng nhan sắc của điện ảnh cách mạng

Sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, NSND Trà Giang là một trong những tượng đài của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà thuộc thế hệ sinh viên khóa một của Đại học Điện ảnh Việt Nam.

NSND Trà Giang tham gia Em bé Hà Nội khi ngoài 30 tuổi. Trước đó, tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với hai bộ phim nổi tiếng là Chị Tư Hậu và Vỹ tuyến 17 ngày và đêm.

Trong Em bé Hà Nội, bà đảm nhận vai Thu, mẹ của Ngọc Hà ( NSND Lan Hương đóng) - cô giáo nuôi dạy trẻ - anh dũng hy sinh khi cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khỏi bom đạn. Nụ cười tỏa sáng của cô giáo Thu bên những em bé trở thành một trong những hình ảnh khó quên giữa sự khốc liệt của chiến tranh.

NSND Trà Giang trong phim "Em bé Hà Nội.

Cố đạo diễn Hải Ninh kể rằng khi đọc kịch bản, NSND Trà Giang không ngần ngại nhận lời giúp ông thực hiện bộ phim trong điều kiện thù lao vô cùng hạn hẹp.

Sau Em bé Hà Nội , nữ nghệ sĩ tiếp tục cùng Lan Hương đóng phim Mối tình đầu . Điều khiến khán giả nhớ mãi về NSND Trà Giang không chỉ là vẻ ngoài đậm chất Á Đông, mà còn là khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và từng biểu cảm gương mặt. Người ta từng gọi bà là diễn viên “có đôi mắt biết nói”.

Bà được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 1984. Giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của Hội Điện ảnh cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không thể thay thế của Trà Giang cho nền điện ảnh nước nhà.

Năm 1989, sau khi hoàn thành dự án Dòng sông hoa trắng , nghệ sĩ gần như ngưng hẳn nghiệp diễn bởi không tìm được kịch bản hay.

Sống một mình nhưng không cô đơn

Rời nghiệp diễn nhưng NSND Trà Giang luôn giữ ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Nhiều năm qua, bà vẫn thường tham gia các lễ trao giải điện ảnh, liên hoan phim, xem đây là dịp kết nối với đồng nghiệp cùng các thế hệ đàn em, đồng thời "để đỡ nhớ nghề”.

Ở tuổi 83, nữ nghệ sĩ sống một mình trong căn hộ chung cư tại TP.HCM. Nhiều năm qua, Trà Giang khép lại giấc mơ phim ảnh để đến với miền đất mới là hội họa. Trà Giang không dám nhận là họa sĩ, chỉ xem mình là diễn viên vẽ. Dù vậy, đến nay bà đã có 10 cuộc triển lãm nhóm, 4 cuộc triển lãm cá nhân.

Nữ nghệ sĩ tìm thấy niềm vui ở lĩnh vực hội họa.

Chồng bà là Giáo sư âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Hai người cưới nhau năm 1967. Sau này bà cùng chồng chuyển vào TP.HCM sinh sống cho đến khi ông Ngọc mất năm 1999.

Con gái duy nhất của bà là nghệ sĩ piano Bích Trà, hiện sống và làm việc tại Nga. Cứ cách 1-2 tháng, nghệ sĩ Bích Trà lại về nước làm việc kết hợp thăm mẹ.

NSND Trà Giang và con gái Bích Trà.

Nói về cuộc đời của mình, NSND Trà Giang dùng hai từ “mãn nguyện”. Nhìn đời, nhìn người qua con mắt lạc quan, nghệ sĩ tự thấy cuộc đời lúc này bình lặng, hạnh phúc. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà luôn khẳng định: “Tôi một mình nhưng không cô đơn”.

NSND Trà Giang cảm thấy may mắn vì còn minh mẫn và có sức khỏe tốt hơn nhiều người. Bà suy nghĩ tích cực, tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc đời thường, không lo nghĩ chuyện một ngày nào đó nằm xuống sẽ thế nào. Với bà, cuộc sống lúc này là đếm ngược nên cứ lo trọn cho hôm nay, không nghĩ chuyện tương lai.