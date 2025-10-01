Cơ hội nhận bằng Đại học London danh giá ngay tại Việt Nam

Sức mạnh học thuật và sức hút toàn cầu

Với bề dày lịch sử gần 200 năm, Đại học London được mệnh danh là "hiện tượng giáo dục" có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Cộng đồng sinh viên Đại học London lên tới hơn 45.000 sinh viên trên toàn thế giới, vượt quy mô dân số của đất nước Monaco.

Uy tín học thuật của Đại học London được khẳng định qua 17 trường thành viên danh tiếng, bao gồm Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) - đứng thứ 6 thế giới về đào tạo Khoa học xã hội & Quản trị - theo bảng xếp hạng QS 2024, hay các trường thành viên uy tín hàng đầu khác như Trường Đại học College London, Trường Đại học King's College London, và Trường Đại học Imperial College London.

"Siêu đại học" này sở hữu sức mạnh học thuật khủng, đào tạo ra hơn 50 nhân vật kiệt xuất từng đoạt giải Nobel, hàng chục nguyên thủ quốc gia, và vô số nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực.

Mặc dù hấp dẫn, Đại học London chưa bao giờ là "thánh địa học thuật" dễ tiếp cận. Các trường thành viên như LSE thường đòi hỏi điểm A-level AAA hoặc tương đương, cùng với điểm IELTS tối thiểu 7.0-7.5. Đối với các chương trình có mức độ khó cao như Kinh tế tại LSE, tỷ lệ chấp nhận hồ sơ ứng tuyển chỉ dao động từ 5-10%.

Ứng viên thường phải có điểm trung bình thuộc top đầu của lớp/trường, hoặc đạt được các chứng chỉ tương đương với bằng danh dự hạng nhất (First-Class Honours) của Vương quốc Anh. Ứng viên không chỉ cạnh tranh với những người giỏi nhất ở Anh Quốc mà còn phải đối đầu với những hồ sơ xuất sắc nhất từ hơn 190 quốc gia trên thế giới.

Chi phí học tập đắt đỏ cũng là một rào cản. Học phí quốc tế tại các trường thành viên Đại học London dao động £22.000-£38.000/năm (tương đương khoảng 682 triệu – 1,18 tỷ VNĐ/năm) tùy ngành, chưa kể chi phí sinh hoạt tại London lên tới £15.000-£18.000/năm (tương đương khoảng 465 triệu – 558 triệu VNĐ/năm). Tổng chi phí 3 năm học có thể vượt £150.000 (gần 5 tỷ VNĐ), một con số nằm ngoài tầm với của nhiều gia đình.

Một chuẩn chất lượng học thuật duy nhất

Tại Việt Nam, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã sớm kết nối hợp tác để trở thành đối tác đào tạo từ xa của Đại học London. Nhờ đó, nhiều sinh viên Việt đã có thể chạm tới giấc mơ theo học chương trình Đại học London ở ngay tại quê nhà.

Theo đó, Đại học London cung cấp "phần mềm" - bao gồm chương trình giảng dạy, tiêu chuẩn học thuật, tài liệu học tập và quy trình đánh giá do các trường thành viên danh tiếng của mình xây dựng. BUV cung cấp "phần cứng" - cơ sở vật chất 5 sao, giảng viên 100% có bằng cấp toàn cầu, dịch vụ hỗ trợ sinh viên độc quyền, cùng nhiều dịch vụ học tập toàn diện khác.

Phòng học hiện đại, tối ưu tương tác, dành riêng cho chương trình Đại học London tại BUV

Hiệu trưởng Đại học London - Giáo sư Wendy Thomson đã bày tỏ sự ấn tượng với khuôn viên cũng như cơ sở vật chất tại BUV. "Tôi từng có cơ hội thăm nhiều trường đại học trên thế giới và hiếm nơi nào có thể sánh với những gì BUV đang sở hữu. Theo học chương trình của Đại học London tại BUV sẽ là khoản đầu tư có lợi đối với sinh viên", bà khẳng định.

Uy tín của tấm bằng Đại học London được cấp tại BUV được bảo chứng bởi một hệ thống kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Các tiêu chí này bao trùm mọi khía cạnh hoạt động của một trường đại học. Yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng là việc định hướng học thuật, thiết kế chương trình, soạn thảo tài liệu học tập, ra đề thi và chấm bài hoàn toàn do Đại học London chịu trách nhiệm.

Ví dụ, các chương trình về Kinh tế, Quản lý, Tài chính và Khoa học Xã hội tại BUV nhận được sự chỉ đạo học thuật từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE). Sự kiểm soát chặt chẽ này đảm bảo rằng tiêu chuẩn học thuật BUV ở Việt Nam hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn tại London.

"Sinh viên tại BUV học cùng giáo trình, bài giảng do LSE biên soạn, đảm bảo tính thời sự, chuẩn mực cùng độ khó tương đương sinh viên Đại học London tại Anh", ông Mark Harris - Trưởng Chương trình Kinh doanh (Cấp bằng Đại học London) tại BUV - cho biết.

"Các trung tâm đào tạo được chứng nhận của Đại học London cung cấp một môi trường hỗ trợ tối đa cho sinh viên bản địa, cùng lúc duy trì chuẩn mực học thuật cao nổi tiếng của Đại học London", Giáo sư Phil Allmendinger - Phó hiệu trưởng Đại học London nhấn mạnh.

Chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo từ xa này đã được chứng minh sống động. Điển hình, nhà lãnh đạo Nelson Mandela và ít nhất 7 nhà khoa học đạt giải Nobel khác từng theo học chương trình này. Tại BUV, không ít sinh viên đã đứng top trong bảng xếp hạng điểm thi toàn cầu của Đại học London.

Lợi ích "kép" từ hai trường quốc tế

Lê Hồng Anh - sinh viên Chương trình Cử nhân Tài chính của BUV - cho biết một trong những bí quyết để đạt hạng nhất cuối khóa toàn cầu của chương trình Dự bị Đại học IFP - Đại học London là sự hỗ trợ trực tiếp 1:1 của các thầy cô giáo tại BUV.

Trên thực tế, quy mô lớp học tại BUV thường nhỏ hơn đáng kể so với Đại học London, nơi nổi tiếng với những lớp học sĩ số hàng trăm sinh viên trong các đại sảnh. Điều này giúp giảng viên BUV theo sát từng sinh viên hơn, sinh viên hiểu bài sâu hơn và có kỷ luật học tập tốt hơn.

Sinh viên BUV học tập trong môi trường quốc tế với sự đồng hành sát sao từ giảng viên

Bên cạnh tiết kiệm hơn 2/3 do với du học trực tiếp, sinh viên cũng có "cửa sáng" nhận được nhiều gói học bổng hơn tại BUV. Tính trên số lượng sinh viên khổng lồ, tỷ lệ xin được học bổng trực tiếp của Đại học London có thể chỉ dưới 1% cho các gói danh giá nhất.

Còn tại BUV, sinh viên hoàn toàn được hưởng cơ hội từ quỹ học bổng chung của toàn trường. BUV không phân biệt hoàn cảnh và điều kiện kinh tế, mà ưu tiên trao đúng học bổng cho những tài năng xứng đáng nhất theo từng hạng mục, làm nên quỹ học bổng có sức lan tỏa bậc nhất trong nhóm các trường quốc tế tại Việt Nam.

Xóa đi rào cản về việc làm áp dụng cho visa sinh viên tại Anh, sinh viên Đại học London tại BUV được hưởng cơ hội từ mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thống kê cho thấy tỷ lệ sinh viên Đại học London tại BUV có việc làm chất lượng, hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng 3 tháng sau tốt nghiệp, là 100%.

Sinh viên Tài chính Đại học London của BUV giành Quán quân Quốc gia Deloitte Tax Challenge 2026 - cuộc thi về thuế do tập đoàn kiểm toán toàn cầu tổ chức

Bên cạnh việc hoàn tất toàn bộ chương trình ngay tại Việt Nam, sinh viên BUV cũng có thể mở rộng cánh cửa du học tại hơn 70 trường đại học danh tiếng ở 17 quốc gia thuộc 5 châu lục. Danh sách này trải rộng từ nhiều trường trong Russell Group - nhóm 24 đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh - cho tới các trường kinh doanh đạt chuẩn Triple Crown, vốn chỉ chiếm khoảng 1% số trường kinh doanh toàn cầu.

Đặc biệt, hằng năm Trường Kinh tế và Chính trị London còn trao hai suất học bổng toàn bộ học phí khóa hè cho sinh viên xuất sắc theo học chương trình Đại học London tại BUV, tạo cơ hội trải nghiệm trực tiếp môi trường học thuật đỉnh cao và kết nối cùng bạn bè quốc tế.

"Chương trình Đại học London tại BUV bao hàm lợi ích của cả hai đầu cầu. Chất lượng học thuật trứ danh của Đại học London, và môi trường học tập được chứng nhận 5 sao của BUV. Điều này được thể hiện rõ nét qua cộng đồng các sinh viên và cựu sinh viên Đại học London xuất sắc qua các năm tại BUV, và quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa hai trường", Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV - cho biết.

Hiện nay, BUV vẫn là đơn vị duy nhất được phép giảng dạy và cấp bằng của Đại học London tại Việt Nam. Ấn tượng với năng lực của BUV, năm 2025, Đại học London đã chính thức nâng BUV lên trở thành Đại học đối tác toàn cầu, một danh hiệu hiếm trong mạng lưới.

GS. Raymond Gordon - Hiệu trưởng BUV và GS. Wendy Thomson - Hiệu trưởng Đại học London ký kết hợp tác quốc tế

G.S Wendy Thomson, Hiệu trưởng Đại học London nhấn mạnh: "Danh hiệu này là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hợp tác bền chặt với Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác và cùng hướng tới mục tiêu chung về chất lượng giáo dục xuất sắc".

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu thêm các chương trình của Đại học London tại BUV: https://uol.buv.edu.vn/