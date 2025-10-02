Cơ hội sở hữu shophouse giá tốt nhất tại Phân khu Victory và New Star

Cơ hội duy nhất cho nhà đầu tư thức thời

Giữa lúc shophouse Hải Phòng đang trở thành dòng sản phẩm khan hiếm và khó tiếp cận, phân khu Victory và New Star mang đến cơ hội không lặp lại với mức giá chỉ từ 10,5 tỷ/shophouse phân khu Victory và 9,5 tỷ/shophouse phân khu New Star, mức giá chưa từng có tại đại đô thị Hoang Huy New City - một dự án tọa lạc sát Trung tâm Hành chính - Chính trị mới Hải Phòng, chỉ cách Bắc Sông Cấm 200m, ngay trục giao thương sầm uất của Thủy Nguyên.

Mỗi căn shophouse đều sở hữu lâu dài, diện tích chuẩn 90m² - 5 tầng - mặt tiền 6m, phù hợp với đa số nhu cầu thị trường: đủ rộng để kinh doanh hiệu quả, nhưng không quá lớn gây áp lực vốn. Nhờ đó, sản phẩm dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê và đảm bảo tính thanh khoản cao.

Điểm hấp dẫn nằm ở giá bán cạnh tranh nhất Hoang Huy New City hiện nay. Shophouse phân khu Victory và phân khu New Star có mức giá hấp dẫn hơn đáng kể so với các phân khu khác trong dự án. Đây chính là cơ hội hiếm hoi cho những nhà đầu tư muốn sở hữu sản phẩm shophouse tại trung tâm Thủy Nguyên với mức vốn hợp lý, nhưng tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Trong tổng thể đại đô thị Hoang Huy New City 50ha, nơi hội tụ hơn 300 tiện ích từ Solasta Avenue, công viên ánh sáng, hồ cảnh quan, quảng trường sự kiện đến hệ thống giáo dục – y tế – thể thao chuẩn quốc tế, phân khu Victory và New Star được thừa hưởng trọn vẹn toàn bộ hệ sinh thái tiện ích này, gia tăng sức hút và giá trị khai thác lâu dài. Nhờ đó, giá trị của hai phân khu không chỉ nằm ở một khu shophouse riêng biệt, mà còn trở thành "cửa ngõ cơ hội" để nhà đầu tư bước vào chu kỳ thịnh vượng.

Nắm giữ giá trị bền vững, đón đầu thịnh vượng tương lai với mức giá tốt nhất tại Hoang Huy New City

Phân khu Victory và New Star chuẩn bị ra mắt với mức giá tốt nhất dự án Hoang Huy New City. Không chỉ là cơ hội hiếm hoi để sở hữu shophouse lâu dài, hai phân khu còn khẳng định giá trị bền vững trên nhiều tầng lớp giá trị.

Phân khu Victory mang phong cách tân cổ điển sang trọng, shophouse 5 tầng với tầng trệt linh hoạt cho kinh doanh và các tầng trên là không gian sinh hoạt tiện nghi, tạo nên sự kết hợp "sống an nhàn - kinh doanh thịnh vượng". Phân khu New Star lại mang tinh thần trẻ trung, hiện đại và tràn đầy nhiệt huyết, là nơi gia đình trẻ, cặp đôi khởi nghiệp hay những người thành đạt tìm thấy môi trường sống lý tưởng, khẳng định cá tính và gắn kết cộng đồng.

Vị trí đắt giá trên đại lộ Đỗ Mười, bảo chứng giá trị thương mại lâu dài của phân khu Victory và New Star. (Ảnh Hoàng Huy)

Nằm xuyên trục đại lộ shopping triệu phú Đỗ Mười, kết nối trực tiếp với công viên, trường học, quảng trường và cụm tiện ích trung tâm, phân khu Victory và New Star sở hữu lợi thế lớn, bảo chứng cho giá trị khai thác thương mại lâu dài. Hai phân khu còn được kết nối liền mạch với tổ hợp thể thao liên hoàn 1,3ha, mang đến trải nghiệm sống động với bể bơi Oasis ngoài trời, 10 sân thể thao đa năng, khu trượt ván cho giới trẻ cùng quảng trường sự kiện cộng đồng. Đây là nền tảng quy hoạch đồng bộ, giúp giá trị tài sản gia tăng bền vững theo thời gian.

Với vị trí chiến lược, giá bán hấp dẫn, chính sách tài chính linh hoạt, phân khu Victory và phân khu New Star hội tụ đủ ba yếu tố của một tài sản bền vững: vị thế - bản sắc - cộng đồng. Trong chu kỳ phát triển mới, sở hữu shophouse tại hai phân khu này không chỉ là chọn một sản phẩm bất động sản, mà là nắm giữ một tài sản giá trị, gia tăng theo thời gian, và một di sản đồng hành cùng sự thịnh vượng của thành phố Hải Phòng.

