Có một nghề hot 90% nhân sự đã dùng AI, nhưng cánh cửa cho người mới đang hẹp lại

28-09-2025 - 14:35 PM | Kinh tế số

Một báo cáo mới từ Google cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành công cụ không thể thiếu trong ngành công nghệ.

Theo nghiên cứu do bộ phận DORA của Google thực hiện trên 5.000 chuyên gia công nghệ toàn cầu, có đến 90% người tham gia cho biết họ đang sử dụng AI trong công việc, tăng 14% so với năm ngoái. Công dụng chính là viết và chỉnh sửa mã nguồn.

Xu hướng này diễn ra ngay trong nội bộ Google. Ryan J. Salva, người phụ trách các công cụ lập trình như Gemini Code Assist, cho biết "đại đa số" kỹ sư tại Google hiện đã tích hợp AI vào quy trình làm việc hàng ngày, từ soạn thảo tài liệu đến lập trình. "Nếu bạn là kỹ sư tại Google, chắc chắn bạn sẽ phải sử dụng AI," ông Salva khẳng định.

Có một nghề hot 90% nhân sự đã dùng AI, nhưng cánh cửa cho người mới đang hẹp lại- Ảnh 1.

Lập trình viên vẫn hoài nghi về chất lượng

Dù được sử dụng rộng rãi, AI vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin của các lập trình viên. Báo cáo chỉ ra:

Chỉ 20% tin tưởng "rất nhiều" vào chất lượng mã do AI tạo ra.

46% cho biết họ "tương đối" tin tưởng.

23% chỉ tin "một chút".

Về tác động thực tế, có đến 30% cho rằng AI "không thay đổi gì" chất lượng mã, trong khi 31% nhận thấy sự "cải thiện đôi chút".

Theo ông Salva, nếu xếp hạng khả năng của AI trên thang điểm 5, thì công nghệ hiện tại đang ở mức 3 đến 4 – tức có thể hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp, nhưng vẫn tuyệt đối cần sự giám sát của con người.

Có một nghề hot 90% nhân sự đã dùng AI, nhưng cánh cửa cho người mới đang hẹp lại- Ảnh 2.

Nghịch lý thị trường: Người mới vào nghề gặp khó

Sự bùng nổ của các công cụ AI lại trùng hợp với giai đoạn khó khăn của thị trường việc làm công nghệ, đặc biệt là với các sinh viên mới ra trường.

Theo New York Fed, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính hiện cao hơn cả những ngành như lịch sử nghệ thuật.

Dữ liệu từ Indeed cho thấy số lượng tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm đã giảm tới 71% từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2025.

Julio Rodriguez, một sinh viên mới tốt nghiệp, chia sẻ anh đã phải nộp hơn 150 hồ sơ mới tìm được việc làm, cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Tương lai nào cho các kỹ sư phần mềm?

Trong bối cảnh này, Google cùng các đối thủ như Microsoft, OpenAI, và Anthropic đang cạnh tranh gay gắt để cung cấp những công cụ AI lập trình mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, ông Ryan J. Salva cho rằng AI sẽ chỉ thay thế những phần việc lặp đi lặp lại và nhàm chán, còn các khâu đòi hỏi tư duy chiến lược trong phát triển phần mềm thì không thể tự động hóa. Ông cũng thừa nhận một phần xu hướng sử dụng AI hiện nay đến từ "hiệu ứng trào lưu".

"Phát triển phần mềm cũng giống như một ngành thời trang… ai cũng chạy theo kiểu quần jeans mới," ông Salva ví von. "Khi xung quanh bàn tán quá nhiều, mọi người đều háo hức muốn thử cái mới."

Theo KV

