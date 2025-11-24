Có nên để nồi cơm điện luôn cắm điện ở chế độ giữ ấm?

Nồi cơm điện là một thiết bị quen thuộc trong bếp, với chức năng giữ ấm giúp cơm và các món ăn luôn ở nhiệt độ lý tưởng, tiện lợi cho việc sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn: nếu để nồi cơm điện luôn cắm điện ở chế độ giữ ấm liệu có ảnh hưởng đến tuổi thọ nồi, sức khỏe người dùng, đồng thời có tốn điện không?

Nồi cơm điện gồm có mâm nhiệt, lòng nồi và hệ thống giữ ấm. Khi nấu cơm, mâm nhiệt sẽ làm nóng lòng nồi để cơm chín. Sau khi cơm chín, chức năng giữ ấm sẽ duy trì nhiệt độ ổn định, và công suất nồi sẽ tự động điều chỉnh theo nhu cầu của chế độ này.

Để nồi cơm điện luôn cắm điện có hại không? Nếu nồi cơm điện luôn cắm điện để giữ ấm, mâm nhiệt sẽ liên tục hoạt động, dễ dẫn đến quá nhiệt. Tình trạng này kéo dài có thể làm giảm tuổi thọ nồi. Hơn nữa, việc để nồi cắm điện liên tục cũng gây lãng phí điện năng, tăng chi phí sinh hoạt.

Do đó, không nên để nồi cơm điện luôn cắm điện ở chế độ giữ ấm trong thời gian dài. Sau khi cơm chín, tốt nhất nên rút điện và để cơm nguội tự nhiên. Nếu muốn duy trì nhiệt độ cơm trong khoảng thời gian ngắn, bạn có thể lấy lòng nồi ra, đặt trong nước ấm để giữ nhiệt. Cách này vừa bảo vệ nồi, vừa tiết kiệm điện.

Mẹo tăng tuổi thọ cho nồi cơm điện, bảo vệ sức khỏe người dùng

- Tránh dùng bàn chải sắt hoặc dụng cụ sắc nhọn để cọ rửa lòng nồi, tránh làm trầy xước bề mặt.

- Không đặt nồi ở nơi ẩm ướt, tránh nguy cơ chập điện hoặc rò điện.

- Khi sử dụng, chú ý giữ dây điện tránh tiếp xúc với nước hoặc vật dẫn điện khác.

- Luôn rút điện trước khi vệ sinh nồi để đảm bảo an toàn.

- Nếu phát hiện nồi cơm điện có dấu hiệu hư hỏng như mâm nhiệt biến dạng, dây điện bị hỏng, hãy ngưng sử dụng và liên hệ dịch vụ sửa chữa ngay.

Nguồn và ảnh: Baidu