Cây lan càng cua có tên khoa học là Zygocactus truncates, hay còn được gọi là tiểu quỳnh. Đây là loại cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau này chúng được nhân giống và trồng phổ biến nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Loài cây này dù có tên là lan nhưng lại thuộc họ xương rồng nên phân thành rất nhiều nhánh. Mỗi nhánh cây có dạng hình dẹt, chia thành các khúc, thoạt nhìn giống với càng của loài cua. Cũng do vậy nên chúng mới được gọi là cây lan càng cua hay cây càng cua.

Trong tự nhiên, lan càng cua thuộc loại cây phụ sinh, chúng sống trên thân cây khác bằng cách bám rễ vào vỏ cây chủ, chiều cao khoảng 20 - 40cm. Cây lấy dinh dưỡng và độ ẩm từ mưa.

Lan càng cua có gốc hóa gỗ mập, mọc thành bụi nhỏ. Thân cây dạng xương rồng mềm, xanh bóng, phân nhiều cành nhánh, với 2-3 cánh dẹt, mép có các khía dạng răng, rồi thắt lại ở các đốt. Các cành buông rủ ra bốn phía với tán khoảng 30 - 45cm.

Hoa lan càng cua mọc từ đỉnh cành cũng buông xuống như cành với các cánh hoa xếp dạng xoắn ốc nhiều màu sắc: tím, hồng, đỏ, trắng, vàng, cam… Hoa nở từ tháng 9 - 4 năm sau. Loài cây này cũng có quả hình tròn, màu đỏ.

Lan càng cua cực kỳ sai hoa, dáng hoa độc đáo, lại chịu bóng râm tốt nên rất được ưa chuộng dùng làm cây cảnh nội thất, cây văn phòng, mang lại sự thư thái, nhẹ nhàng cho người yêu hoa.

Hoa đẹp rực rỡ, cành lá mềm mại tươi tốt, vậy nên hoa lan càng cua mang lại ý nghĩa tượng trưng cho sự mãnh liệt, nồng cháy của tình yêu.

Có nên trồng Lan Càng Cua trước cửa nhà không.

Ngoài ra, hoa lan càng cua còn là loại cây cảnh phong thủy rất được ưa chuộng. Trồng lan càng cua với ý nghĩa mang lại may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của gia chủ.

Bên cạnh đó, lan càng cua còn có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí, mang lại không gian xanh. Vào ban đêm, loài cây này có thể hút khí CO2 và nhả khí O2, giúp giấc ngủ của bạn được tốt hơn, nên thích hợp trưng trong phòng ngủ.

Đặc biệt, cây lan càng cua này còn trở nên phổ biến như vậy là bởi chúng có khả năng thích ứng rất nhanh, rất dễ trồng và chăm sóc. Loài cây này sẽ sinh trưởng và phát triển rất nhanh nếu như được cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết với một liều lượng thích hợp.

Trồng lan càng cua ở đâu thích hợp?

Lan càng cua có dáng buông rủ, uốn cong nên đặc biệt thích hợp trồng chậu treo trưng ở ban công, cửa sổ, mái hiên … tô điểm không gian trên cao.

Chậu cây lan càng cua còn được mang vào trang trí bệ cửa sổ, bàn ăn, phòng khách, thành ban công, trước cửa nhà, bệ cầu thang …. mỗi khi cây nở hoa, đem đến nét tươi tắn, ngộ nghĩnh, đầy sức sống.

Hoa lan càng cua có hoa nở đúng vào dịp giáng sinh nên được lựa chọn là món quà giáng sinh ý nghĩa cho đối tác, người thân, bạn bè.

Ngoài tác dụng trang trí, cây hoa lan càng cua còn dùng làm thuốc chữa bệnh có tác dụng chữa viêm và sưng.

Cách trồng và chăm sóc cây hoa lan càng cua

Tuy thuộc loại cây ưa bóng, thích nơi râm mát, nhưng cây lan càng cua vẫn có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường ngoài nắng nếu được ghép trên cây thanh long hoặc xương rồng.

Cách chăm sóc cây hoa lan càng cua

Do thuộc họ sương rồng, có khả năng chịu hạn tốt nên nhu cầu nước của cây ít. Khi trồng chăm sóc cây lan càng cua các bạn cần chú ý một số điểm sau:

Ánh sáng: hoa lan càng cua không chịu được nắng gắt chiếu trực tiếp mặc dù cây có tính hướng sáng mạnh. Mùa xuân và thu có thể trưng cây ngoài trời để cung cấp đủ ánh sáng cho cây quang hợp và tích lũy dinh dưỡng. Mùa hè nên che nắng bằng lưới hoặc đặt cây lan càng cua dưới bóng cây to. Mùa đông trưng cây trong phòng có chiếu sáng. Vì vậy khi nở hoa thì lan càng cua còn được trưng trong nhà như một cây trang trí nội thất duyên dáng.

Nhiệt độ: hoa lan càng cua ưa mát, nhiệt độ phù hợp cho cây phát triển ổn định là 15-25oC. Nhiệt độ xuống đến -40oC cây bị chết, cao hơn 35oC cây phát triển kém.

Độ ẩm: lan càng cua ưa ẩm trung bình, độ ẩm thích hợp nhất là 40-60%. Cây dễ bị nhiễm bệnh và thối nhũn nếu trời mưa và râm dài ngày. Đất trồng trong chậu cũng có độ ẩm vừa phải.

Đất trồng: Để cây lan càng cua sai hoa, cần trồng đất thoáng khí, tơi xốp, nhiều mùn và hơi chua. Khi trồng cây cần bón lót bằng phân hữu cơ.

Đất trồng phải giàu chất dinh dưỡng, tơi xốp, thoáng khí và hơi chua. Chậu trồng lan cua nên bổ sung các phân hữu cơ để bón lót, nên trồng bằng đất bùn và đất mùn. Nếu ghép càng cua vào xương rồng thì đất trồng giống trồng xương rồng.

Tưới nước: hoa lan càng cua thuộc loại xương rồng nên nhu cầu nước tưới không nhiều, tuy nhiên đợt nở hoa cây rất sai hoa nên cần chú ý khi tưới nước. Khi cây ra hoa cần tưới đủ nước, tránh ngập úng, tưới ít quá sẽ làm hoa rụng nhanh, tưới nhiều quá làm úng cây. Vì vậy nên tưới đủ nước khi thấy đất trên mặt chậu cây hoa lan càng cua se khô. Hạn chế tưới nước sau khi hoa tàn, nên để đất hơi khô khoảng vài tháng, nên đem cây vào nhà nếu thời tiết quá lạnh.

Bón phân: nhu cầu dinh dưỡng của cây lan càng cua cũng trung bình. Nên tưới phân loãng 15 ngày/lần luân phiên bằng phân hạt và dung dịch. Để cây sai hoa hơn cần tưới trước khi cây ra hoa một ít phân lân vào mùa thu. Nên bón cho cây hoa lan càng cua các loại phân hữu cơ ủ hoai mục kết hợp cùng phân vô cơ như NPK.

